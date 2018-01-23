2018-01-23T14:09:27+03:00
Политика

Киев не будет забирать корабли из Крыма

Глава МИД Украины сделал противоречивое заявление о предложении Москвы вернуть брошенную на полуострове технику
Александр КОЦsashakots@sashakots
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Россия готова не только отдать Украине брошенную военную технику, но и помочь транспортировать ее до ОдессыРоссия готова не только отдать Украине брошенную военную технику, но и помочь транспортировать ее до ОдессыФото: Олег КРЮЧКОВ
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- Вы все прекрасно понимаете этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог, - заявил глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин. - У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию. Мы на это не пойдем.

Речь о предложении Владимира Путина, по которому Россия готова не только отдать Украине брошенную военную технику, но и помочь транспортировать ее до Одессы. В Крыму остались десятки единиц ржавой техники и кораблей, которые в лучшем случае Киев сможет использовать как музеи. Потому что проще и дешевле построить новые корабли, чем восстанавливать старье. До Донбасса они все равно не добьют. Противостоять нашим молодым «Балам» и «Бастионам» не смогут в силу своего почтенного возраста. К тому же украинские военные сами выводили из строя свои корабли, уходя с полуострова - чтобы не досталось россиянам. Поэтому сегодня политики Незалежной выискивают любой повод отказаться от «соблазнительного» предложения и при этом сохранить лицо.

- В 4-й международной Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года Положением о законах и обычаях войны четко указано, что оружие может возвращаться только после заключения мира, - констатировал Климкин.

И в этом заявлении - главное противоречие позиции МИД Украины. Ведь Украина не находится в состоянии войны с Россией - ни в одном национальном законном акте это не прописано. С Москвой не разорваны дипломатические отношения, даже визовый режим Киев ввести побоялся. Не говоря о том, что товарооборот между нашими странами вопреки «войне» за последний год значительно вырос. Да и не мешала эта «война» в 2014 году вывозить с полуострова военную технику железнодорожными составами. Причем - российскими.

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Предложение Владимира Путина передать Украине военную технику, брошенную на полуострове, вызвало справедливые опасения жителей Донбасса. Как можно отдавать вооружения киевскому режиму, уже четвертый год ведущему войну против жителей Луганской и Донецкой народных республик? Ведь каждый ствол, возвращенный в Незалежную, может быть направлен в том числе против мирного населения Донбасса. На самом деле всю боеспособную технику Украина вывезла из Крыма еще до начала так называемой АТО (подробности)

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