Путин рассказал о реформе суда

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

- Все решения в этой тонкой и важной для государства сфере должны приниматься без спешки и не иметь обратной силы, - заявил Владимир Путин, приехав поздравить судей Верховного суда с 95-летием. Тема реформирования судебной системы - главная на повестке в последние несколько лет. Любой из участвующих сейчас в президентской кампании заявляет, что первым делом он сделает независимым российский суд, но каким образом это будет совершено - не говорит никто.

Путин в своем обращении к судьям обрисовал и контуры предстоящей реформы, и даже ее конкретные нормы.

- Верховным судом при участии экспертов подготовлен целый ряд законодательных поправок, которые касаются как процессуальной, так и организационной форм судебной деятельности. Я внимательно их изучил, - сказал Путин. - Эффективно работающая судебная система - неотъемлемое условие развития демократического государства, свободного, ответственного и деятельного гражданского общества, сильной экономики и конкурентного делового климата.

Например, предлагается создать окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции по экстерриториальному принципу, что повысит их независимость. Шире внедрять информационные технологии в судопроизводство, ввести в судах автоматизированное распределение дел между судьями и обязательную аудиозапись судебных заседаний. Путин согласился с предложением освободить судей от хозяйственных функций и наделить дополнительными полномочиями помощников судей - даже дать им право подготовки проектов судебного решения.

- Нужно разгрузить суды от бессмысленной рутины, обязанностей, не всегда востребованных на практике, - поставил задачу президент, поручив усилить и меры контроля для борьбы с коррупцией. При этом ответственность судей тоже должна повышаться. Путин даже озвучил конкретную меру наказания.

- Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей - понижение квалификационного класса, - заявил он. - При этом надо четко определить критерии, четко разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка.