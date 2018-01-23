2018-01-23T15:45:57+03:00
Звезды

Сергей Селин перешел на крик, рассказывая, что до сих пор обеспечивает первую жену

Исполнителя роли опера Дукалиса вывели из себя слова о том, что он оставил семью, как и его отец [видео]
Петр СИМОНОВ
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Три года назад Сергей Селин женился на молодой матери своих детей АннеТри года назад Сергей Селин женился на молодой матери своих детей АннеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любимый капитан милиции Анатолий Дукалис из «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы» и «Оперов» продолжает удивлять верных поклонников новостями из своей личной жизни. Три года назад Сергей Селин женился на молодой матери своих детей Анне. Сегодня ей 33 года. Актер подробно рассказал «КП», почему не сделал этого раньше.

А несколько дней назад 56-летний звезда сериалов и глава кино- и телекомпаний стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о том, что происходит в его отношениях с первой супругой.

Напомним, что Сергей Селин 20 лет прожил в браке с актрисой Ларисой Салтыковой. Они познакомились при поступлении в театральный. Она провалилась, он поступил. Через 4 года они снова встретились и стали видеться регулярно. В 1987 году они поженились, и через три часа Сергей захотел развестись. Их сыну Прохору сегодня 30 лет.

Во время программы любимый всеми актер, обаятельный и харизматичный, «самый добрый мужчина страны» вдруг резко изменился в лице и перешел на крик. Ведущий возмутил его вопросом. Корчевников сравнил уход Селина из семьи с тем, что его собственный отец, которого он не знал, тоже когда-то оставил их с мамой.

- Это ни в какие сравнения не идет! Я оставил сына в трехкомнатной 120-метровой квартире. Это называется «оставил»! Многие отцы так «оставляют»? С образованием — учился на финансово-экономическом факультете. «Оставил» с Маздой спортивной новой, с бизнесом, который я сам создал? Жену в классной двухкомнатной отремонтированной квартире и четырехкомнатной в Турции. Это называется «я оставил»?! Отец, который взял и оставил все своим родным. И никаких ассоциаций у меня не возникло с моим отцом. Вот он тогда меня оставил.

Зал стал аплодировать.

- Я открою маленький секрет, - продолжил актер. - Моя бывшая супруга и сегодня получает значительную сумму с моих доходов. По сей день. Мы уже не женаты 10 лет. У нас был такой договор. Это моя добрая воля.

Сергей Селин вышел из себя после вопроса о том, что он оставил семью.

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