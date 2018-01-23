Вся Вселенная заражена вирусами

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:56:57+03:00

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Астробиологи из США и Японии (University of California, Tokyo Institute of Technology, Center for Life in Extreme Environments and Biology Department, Portland State University) опубликовали в журнале Astrobiology статью под названием «Viruses at Large in the Universe» - дословно его можно перевести как «Во Вселенной полно вирусов».

Ученые (Berliner Aaron, Mochizuki Tomohiro) и их руководитель Кеннет Стедман (Stedman Kenneth) доказывают в своей статье: прежде о «инфекции» не подозревали, а сейчас недооценивают. На самом же деле «заражение» охватывает и межзвездное пространство, и экзопланеты, и, конечно же, планеты Солнечной системы. Поэтому внеземная жизнь в первую очередь может быть представлена вирусами, а не какими-нибудь бактериями, на поисках которых сосредоточились коллеги-астробиологи. Особенно из NASA.

Вирусы, обнаруженные на других планетах, будут свидетельствовать о наличии там жизни.

Вирусы — самая распространенная форма жизни на Земле. Их на нашей планете в 100 раз больше, чем любых других организмов. Количество — астрономическое — многие триллионы триллионов. Вирусологи уверяют: если выложить все земные вирусы в одну линию, она протянется более, чем на 200 миллионов световых лет. Для сравнения: диаметр нашей галактики - Млечного пути - гораздо меньше.

Вирусы способны переносить космический холод, жесткое ионизированное излучение, большинство — не погибают в вакууме, а некоторые — даже при кипячении в концентрированной серной кислоте .

Столь потрясающая живучесть вирусов, их обилие и внушает ученым оптимизм. В том смысле, что наши – земные – не одиноки во Вселенной. Их “предков” давным-давно могло унести в ближний и дальгий комос ударами астероидов и метеоритов, рассыпать по другим планетам. Хотя не исключено и обратное: что вирусы, которые прижились на Земле, принесло из иных миров. Например, с кометами.

Возможно, человек соткан из вирусов, залетевших на Землю из других миров.

Кеннет Стедман с соратниками считают: пора разрабатывать методы, которые позволили бы выявлять вирусы в пробах, добытых на других планетах. По мнению ученых, стоило бы оснащать исследовательские зонды электронными микроскопами.

Начать поиск “заражения” можно с ближайших небесных тел – с Луны, где обнаружены запасы водянаго льда, с Европы – спутника Юпитра и ему подобных, на которых вроде бы имеются подледные океаны. Вдруг они набиты вирусами столь же густо, как и на Земле? То есть, примерно по 100-200 тысяч “особей” в каждом миллилитре воды Мирового океана.

Люди, получается наполовину инопланетяне.

ЛИКБЕЗ «КОМСОМОЛКИ»

Первым делом Бог сотворил вирусы, а уж потом человека

Вирус — простейшее из живущих на планете существ. Настолько простое, что ученые до конца не могут понять, в самом ли деле оно живое. Или только прикидывается. Состоит вирус из фрагмента ДНК и белковой оболочки. Самостоятельно размножаться не может, встраивает свой геном в какую-нибудь живую клетку, которая начинает производить его — вируса — копии.

Согласно наиболее логичной гипотезе, жизнь зародилась с самого простого, то есть, с вирусов, одна часть которых так и осталась вирусами. Другая часть сначала усложнилась до бактерий, потом за счет ДНК, которую стали превносить вирусы из первой части, начала эволюционировать. Вплоть до человека. В итоге нынешний человеческий геном почти наполовину состоит из ДНК вирусов.

Если вирусы прибыли из иных миров, то получается, что и мы не совсем местные - наполовину инопланетяне.

Вирус попавший в яйцеклетку или в сперматозоид, получает шанс оказаться во всех клетках организма и быть переданным потомкам вместе с остальным геномом по наследству.

Для дарвинистов вирусы это инструменты матери-природы. С их помощью она доводила одних живых существ до нынешнего совершенства. И приспосабливала к меняющимся условиям окружающей среды. А других - убивала. Или не приспосабливала. И они вымирали сами.

Продвинутые креационисты видят в вирусах божественные инструменты, с помощью которых Создателю иногда приходится вносить коррективы в изначальные планы. Вирусами Господь карает и спасает. А как иначе он мог бы вмешиваться в сотворенную им жизнь? Вот реальный механизм. Вирусный. И он хорошо согласуется с современным взглядом на божественное созидание, который отстаивают ныне верующие ученые.

Например, известный генетик, руководитель проекта «Геном человека» Френсис Коллинз уверен, что именно Бог организовал эволюцию. И до сих пор ей управляет. То есть, имея далеко идущие планы, создать человека, Всевышний не собирал его по молекулам. А создал сначала вирусы. А потом организовал дело так, чтобы они сами "сложились" в человека. На это ушло около миллиарда лет. Долго, в нашем понимании. Но у Бога могут быть свои понятия о времени.

Кто тут прав - эволюционисты или креационисты? Вряд ли это когда-нибудь станет известно. Но сама идея — использовать вирусы в эволюционном процессе - достойна восхищения.