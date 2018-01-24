2018-01-24T15:59:18+03:00
Политика

Собчак позавтракает с Трампом

Зачем кандидат в президенты России летит в США
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Собчак едет на «молитвенный завтрак» в ВашингтонСобчак едет на «молитвенный завтрак» в ВашингтонФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что Ксения Собчак, заявившая о своих амбициях на пост президента России, за полтора месяца до выборов, в начале февраля летит в Штаты. В планах - провести дискуссию в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), базирующемся в Вашингтоне, выступить в Джорджтаунском университете, а затем - попасть на «молитвенный завтрак», в котором примет участие Дональд Трамп. Ну и на десерт - встретиться с местными то ли избирателями, то ли потенциальными спонсорами.

Про избирателей, конечно, актуально. Если учесть, что в США на российских выборах голосует вряд ли больше 4 тысяч наших сограждан, то это жизненно необходимая встреча (ха-ха). Что касается спонсоров, то они у Ксении Анатольевны имеются и на родине, и гораздо более крутые, чем эмигранты. В своих расходах на президентскую кампанию Ксения Собчак явно не ужимается.

Понятно, что Ксения летит на некие «смотрины». Такая традиция наших либералов - съездить, показать себя в цитадель демократии. Как во время татаро-монгольского ига русские князья ездили в Орду за ярлыком. Только князья направлялись туда с данью, а наши либералы - с расчетом на ярлык и финансовые потоки, гранты с той стороны.

Народу на «молитвенном завтраке» в Вашингтоне обычно много - больше 3 тысяч человек. И вряд ли Ксении Анатольевне удастся перемолвиться с Трампом хоть словечком (если, конечно, она не займет «стратегическую позицию имени Юлии Тимошенко», которая дважды летала на эти завтраки и со второго раза смогла с президентом США переговорить). Публика там, вообще, разношерстная. Самая малая часть приходит туда бесплатно. Это лоббисты команды президента, которые могут привести с собой одного-двух гостей. А основная часть - не только проходит предварительный отбор, но и выкладывает приличные суммы. Минимально местечко в дальнем углу, за столом, который никто не видит, стоит за $100 тысяч. Зато есть возможность небрежно сказать: «Когда я завтракал/а с Трампом...»

Однако недооценивать вояж госпожи Собчак не стоит. По самой Ксении видно, что она почувствовала вкус к политике. И если ее президентские амбиции начинались с полудетского «против всех», то сейчас она заявляет, что готова играть вдолгую. Создать партию, пройти в Госдуму, а на следующих выборах президента - уже и побеждать...

Не зря же тема ее «дискуссии» в CSIS обозначена как «перспективы поставторитарного будущего России». При этом, в США подтвердили, что инициатор дискуссии - штаб Собчак.

И если до сих пор американские мечтатели сменить власть в России особо пеклись об Алексее Навальном, который сошел с политической дистанции в этом году, то Собчак, похоже, намерена перехватить его знамя и доказать США, что они ставили не на ту лошадь.

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