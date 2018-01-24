2018-01-24T17:13:45+03:00
Политика

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как он уволил Генпрокурора Украины

До этого он написал, как «приказал Януковичу покинуть свой пост»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко.Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Американцы все же красавцы! В том плане, что им глубоко до одного места, что о них кто-то другой в мире подумает. Они живут с осознанием своей миссии и собственной исключительности. А потому, находясь в плену у собственного высокомерия, способны с абсолютно невинным видом выбалтывать тайны и сообщать сведения, которые не только выставляют их и американских партнеров в невыгодном свете, но и показывать реальную цену несомой ими демократии.

И бывший вице-президент США Джозев Байден здесь не исключение, а подтверждение этого правила. Выступая в Совете по международным отношениям США он без всякого стеснения поведал, как надавил на украинское руководство и вынудил их своим ультиматумом уволить Генерального прокурора Украины.

- Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий, - поделился он. - Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали.

И что же предпринял Байден, чтобы снять генпрокурора Украины Шокина? Он пригрозил Порошенко, что США не дадут кредитных гарантий Киеву на 1 млрд. долларов, как обещали ранее.

- Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов, - раскрыл интригу Джозеф и разоткровенничался. - Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли.

Потом этого, кому на тот момент доверяли (Юрия Севрука - прим. ред.), поменяли на нынешнего генпрокурора с судимостью Юрия Луценко. Но Байден вряд ли приложил к этому руку, в США назначить генпрокурором человека с судимостью вряд ли бы кто решился.

Характерно, что Байден выступил с этим воспоминанием в обсуждении, как Украину побудить к созданию специализированного Антикоррупционного суда - решение которое команда «Порошенко и компания» успешно маринует и по сию пору. Рецепт Байдена прост: нечего церемониться с этим Киевом, ультиматум, угроза, и все будут шелковые и сделают как миленькие. Не зря во время своих визитов в Киев Байден сидел за столом на месте главы государства.

И ведь такой стиль управления Украиной Джозеф демонстрировал не один раз. В вышедших под занавес 2017-го мемуарах экс-вице-президент вспоминает, почему Янукович вдруг подорвался из Киева в ночную темноту и неизвестность. Не Москва, не майдан, не сотник Парасюк, не грозный Яценюк и даже живой на тот момент Сашко Билый были тому причиной, а непосредственно Джозеф.

- Я позвонил тогдашнему президенту Украины Януковичу и ПРИКАЗАЛ ему покинуть свой пост. Я сделал последний из моих срочных звонков Януковичу, - написал он в своей книге.

Хозяин приказал. Нерабы взяли под козырек и выполнили.

Зато нерабы. Зато самостийные. Незалежные. И свидомые.

Все - Божья роса.

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