В России уже 15 лет узаконены сословия

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:35:35+03:00

В российский империи до 1861 года дворян, духовенство, крестьян судили разным судом. Сейчас у нас формально действует единый Уголовный кодекс, но члены привилегированных сословий всегда могут рассчитывать на снисходительность... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть все формальные признаки, кроме, разве что, цветовой дифференциации штанов

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НОВОЕ СОСЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ

- Сословность – простейшая форма самоорганизации общества, - рассказал на лекции в Ельцин Центре 13 января социолог, профессор Высшей школы экономики, экс-референт президента России Симон Кордонский. - Ведь сословия – это способ распределения ресурсов. Все наши сословия либо финансируются напрямую из казны, либо другим способом «пилят» бюджет. Появились реально богатые и реально бедные. Причем в реально бедные попали привилегированные группы Советского Союза — военнослужащие, бюджетники, ученые, врачи.

Эксперт замечает, что существующие де-факто новые социальные группы, в начале 2000-х годов были определены уже законодательно:

- Формирование сословной структуры завершилось с принятием закона «О системе государственной службы» (2003 год — Авт.). Документ ввел три государственных служивых сословия: гражданские служащие, дипломаты, военнослужащие. Потом они разбились на большее количество: государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, военнослужащие (плюс ФСБ и служба внешней разведки), правоохранители (МВД, суды, прокуратура), депутаты, казаки. Эти сословия существуют по закону, это люди, которые не работают, а служат, - заявил Кордонский.

Но главные признаки сословия — это привилегии.

- Есть приказ Управделами президента об обслуживании в комнатах для официальных делегаций в портах и на станциях — право на ВИП-зал у 381 должности, - говорит Кордонский. - Есть указ президента о медицинском спецобслуживании — 200 категорий чиновников имеют право на полностью бесплатное лечение и лекарства. Еще наши федеральные депутаты освобождены от уголовного преследования.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ СУД

В Российский империи до 1861 года дворян, духовенство, крестьян судили разным судом. Сейчас у нас формально действует единый Уголовный кодекс. Но уже понятно, что члены привилегированных сословий всегда могут рассчитывать на снисходительность Фемиды.

Например, известный государственный деятель и миллиардер, приняв «некое лекарство», устроил стрельбу в московской гостинице. В номере нашли белый порошок, который по «случайному стечению обстоятельств» оказался кокаином.

В итоге, в конце 2017 года суд назначил штраф в 4 тыс. рублей за употребление наркотиков. За стрельбу назначили еще один штраф. Отделался бы таким мягким наказанием — даже без условного срока – обычный гражданин?

Мягкое отношение суда — не единственная привилегия. Полицейские, случись что, почти официально могут рассчитывать на снисхождение своих коллег. Прокурор имеет право носить форму и после выхода в отставку. А еще прокурора нельзя останавливать на дороге для проверки — даже, если он сел за руль пьяным.

- Кроме привилегий, есть еще и сословная рента, которую члены высокоранговых групп стригут с членов низкоранговых сословий в виде взяток, откатов, подношений, подарков, - рассказал Кордонский.

Тут можно вспомнить недавнюю историю, когда московские полицейские просили ресторатора дать им три 50-процентные скидочные карты на предъявителя для «важных людей». Эксперты заподозрили, что с правоохранителей потребовали сделать подарок начальству. Выяснилось, что практика «кормления» полиции «с земли» в России распространена. Вот еще одна привилегия сословия правоохранителей — возможность «доить» бизнес.

"Если у меня много кц (денег), то я имею право носить малиновые штаны. И эцилопп (полицейский) не имеет права бить меня по ночам", - так сформулировал привилегии богатых на вымышленной планете Плюк герой фильма Кин-дза-дза.

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ГЛАВНЕЕ?

Четкой иерархии между сословиями пока нет. Разные группы периодически наезжают друг на друга, пытаясь повысить свой статус. ФСБ прессует МВД, полиция бодается со Следственным комитетом, прокуроры враждуют с судейскими, армейские прут на чекистов.

Бытует мнение, что начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерала Дениса Сугробова арестовали после его противостояния с руководством управления собственной безопасности ФСБ.

И все вместе наезжают на государственных гражданских служащих, не обеспечивающих необходимого для служения потока ресурсов из федерального бюджета.

Постепенно сословия закрываются для людей со стороны. Например, человека из полиции практически никогда не возьмут на работу в прокуратуру. А сотрудник Следственного комитета не сможет перевестись в ФСБ.

Определяться, кто где хочет работать, надо в студенчестве. Потом свернуть с пути будет все сложнее.

Ну и остается так называемая золотая молодежь - дети крупных чиновников, бизнесменов. Эти сразу могут рассчитывать на тепленькое место практически в любом сословии.

Короче, общество без цветовой дифференциации штанов обречено на вымирание.

СПРАВКА «КП»

Сословие – это социальная группа, занимающая в обществе определенное положение. Место в иерархии зависит от прав сословия, обязанностей и привилегий.