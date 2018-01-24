2018-01-24T17:15:11+03:00
Звезды

Джеймса Франко не номинировали на «Оскар» после обвинений в сексуальных домогательствах

Хотя мог вполне бы в числе претендентов за роль в фильме «Горе-творец»
Ольга АНТОНОВА
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Актер Джеймс Франко.Актер Джеймс Франко.Фото: REUTERS
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Буквально за несколько дней до того, как киноакадемия должна была назвать претендентов на «Оскар» секс-скандалы, развернувшиеся в Голливуде затронули и Джеймса Франко, которые на престижную награду за фильм «Горе-творец» как раз мог рассчитывать. За несколько дней до голосования жюри пять девушек, четыре из которых были ученицами киношколы Франко, заявили, что актер приставал к ним и заставлял участвовать в съемках сексуальных сцен. А когда они пытались отказываться, разговаривал с ними крайне агрессивно.

К слову, Джеймс, который является одним из последователей движения против харассмента Time’s Up, все отрицает, но все же старается лишний раз не попадаться на глаза разгневанной публике — он, например, пропустил красную дорожку SAG Awards, хотя на саму премию все же пришел.

Друзья Джеймса Франко говорят, что эти обвинения сильно расстроили актера, он даже сейчас посещает психолога, чтобы не скатиться в депрессию. А его обвинители в то время раздают интервью. Бывшие студентки актера Вайолет Пэли и Сара Тисер-Каплан пришли на шоу Good Morning America, где рассказали свои истории.

«Он наклонил мою голову и сказал: "Ну давай же". И я согласилась. Теперь я очень сожалею об этом. Я была юной, и он был моим кумиром», — говорит Пэли. Ее «напарница» по обвинениям при этом подчеркивает, что хоть Франко и вел себя недостойно, нельзя сравнивать его с другими провинившимися: «Джеймс — это не Харви Вайнштейн. Он не бесчувственный монстр, у которого нет ощущения реальности. Я считаю его очень талантливым человеком».

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