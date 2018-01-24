Ушла из жизни Урсула Ле Гуин, бабушка Гарри Поттера, главная волшебница Земноморья

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По отношению к Урсуле Ле Гуин правильнее будет сказать не ушла, а уплыла. На волшебном ветре, точно так, как передвигались герои созданной ей вселенной Земноморья.

Для советского человека ее имя значило больше, чем Толкиен. Мир фэнтези открыла нам она. Легендарную сагу о волшебниках Земноморья печатал журнал «Наука и жизнь», а уже позже появилась знаменитая книга в желтой суперобложке и картой на форзаце от издательства Северо-запад. (Из предисловия к этой книге многие советские читатели впервые узнали о существовании хоббитов).

Урсула Ле Гуин — филолог по образованию, родилась в семье писательницы и антрополога. Читала лекции по всему миру. Очень любила нашего Пастернака и даже написала о нем статью. Всю жизнь сочиняла стихи, а первое фантастическое произведение опубликовала ужасно поздно — в 37 лет. Но - успела. Успела совершить революцию в научно-фантастической литературе. Ведь до нее считалось, что это жанр, созданный мужчинами для мужского чтения. (Уточним, для чтения белых мужчин). Это важно, чтобы понять юмор писательницы. Мало того, что она - женщина - пролезла в фантастику. Так еще и своего героя — волшебника из Земноморья, сделала темнокожим.

К сожалению, Земноморью — главному ее произведению не повезло с экранизациями и нынешнее молодое поколение вряд ли с ним знакомо. Но тот, кто читал — понимает, кто настоящая мама (или бабушка) Гарри Поттера. Еще в 1968 году, (когда Роулинг было от силы года три), появился волшебник-сирота, воспитываемый тетушкой. Он попадает в скрытую от глаз простых людей школу волшебников с ее каминным залом, иманнентной рощей, чудесными преподавателями. Мастером Травником, мастером Метаморфоз… Продолжать можно бесконечно...

Сама Роулинг говорила, что не читала саги о Земноморье…

А когда о Гарри Поттере спрашивали у Урсулы, то она - очень интеллигентная, маленькая, с шапкой белых волос (отдаленно напоминающая Юнну Мориц), не поддавалась провокации. Отвечала сдержанно, мол, нет, меня не ограбили, но я удивлена критикам, отмечающим удивительную оригинальность книги о Гарри Поттере. Что-что, а оригинальность точно не ее конек.

Урсула Ле Гуин скончалась 22 января 2018 года в возрасте 88 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многим в этом оставленном ей мире есть за что сказать спасибо Урсуле ле Гуин. За защиту слабых, за борьбу за права женщин, за создание целой непаханной страны фэнтези, с которой сегодня собирают урожай все, кому не лень. Ведь именно Урсула ле Гуин создала и тщательно проработала стартовые фэнтезийные декорации,которыми пользуются все последующие создатели сказочных миров. Начиная от Роулинг, заканчивая создателями Аватара, локация для которого появилась полвека назад в романе со сложным называнием «Слово для леса и мира одно».

Ее было за что благодарить, но она не ждала благодарности. Может быть, понимая, что в сущности ничего не придумала. Обладая прекрасным образованием, опиралась на исторические труды, знание психологии, истории средневековья, работы великих гуманистов. Ее Земноморье — это поздняя римская империя. В судьбе девочек-жриц с поломанными судьбами из второй части фэнтезийного цикла - «Гробницы Атуана» отразилась современная тема социального неравенства. «Слово о лесе» отдает идеями Вернадского…

Собственно, ее представления о добре и зле черпались из теории разумного потребления. Неслучайно добрые волшебники в созданной ей стране живут небогато в средневековом мире и своими сверхвозможностями почти не пользуются. В отличие от представителей злой силы, живущей в роскоши и довольстве, использующей свои способности ради сверхпотребления, нарушающая тем самым гармонический процесс существования.

Конечно, в ее понимании наш мир был миром злых волшебников. Особенно мучило ее то, что объектом надругательства злых волшебников стала книга. Из предмета искусства она превратилась в продукт потребления, а сами авторы продаются книгоиздателями «как флаконы с дезодорантом».

До конца жизни она отстаивала разные права и сплетала в единый мир множество наук. Но главной ее наукой была лингвистика. И главным делом стало отстаивание интересов Слова. Мастерство волшебника в ее Земноморье определялось тем, насколько волшебник владеет языком и первозданным именем. Каждое явление в волшебном мире имело одно-единственное имя, знание о котором было дано не всем.

Она-то, безусловно знала. Владение магией ощущалось даже сквозь перевод. И, конечно, главной и сильнейшей волшебницей Земноморья была сама.

О своей боли за страдающее слово она сказала четыре года назад, когда состоялось одно из последних публичных выступлений Урсулы ле Гуин. Это произошло на церемонии вручения награды за выдающийся вклад в американскую литературу. И, безусловно, ее речь можно считать завещанием,оставленным наследникам ее миров:

- Приближаются тяжелые времена, когда нам захочется услышать голоса писателей, которые могут видеть альтернативы тому как мы живем сейчас. Писателей,которые могут смотреть дальше, чем наше охваченное страхом общество и его навязчивые технологии.Писатели, которые смогут показать другие способы жить и дать нам другие основания для надежды. Поэты, провидцы... Мы живем при капитализме и его сила кажется неизбежной. Такими же неизбежными когда-то казались и божественные права королей. Но любой человеческой силе можно противостоять: ее можно изменить усилием других людей. И перемены начинаются с искусства. С нашего с вами искусства. С искусства слова.