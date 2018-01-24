2018-01-24T20:52:41+03:00
Политика

«Давайте я вас лучше расцелую»: Путин обнял рабочего в ответ на просьбу наградить завод орденом

На Уфимском моторостроительном объединении президент предложил обязать госкомпании покупать конверсионную продукцию [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Цитата дня: «Давайте лучше я вас расцелую!».

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- Иногда даже не верится, что мы это все сделали, что мы смогли организовать производство такого уровня и такого класса, - сказал Путин осмотра цехов Уфимского моторостроительного объединения. Среди продукции завода президенту показали - правда, вдали от глаз журналистов — новейший двигатель для новейшего российского истребителя Су-57. Хотя поначалу в цеху оборонного завода верховного главнокомандующего встретили неласково — рабочие поинтересовались: с чего это мы снижаем расходы на оборону.

- Не наблюдается никакого снижения, - отверг претензию Путин, рассказав, что после погашения долга, скопившегося у министерства обороны перед предприятиями за предыдущие годы, ситуация стабилизировалась. - Мы просто вернулись к ритмичному финансированию, как и предполагалось раньше. То есть, в целом никакого снижения нет, так же, как не было и резкого увеличения в прошлом году.

Один из рабочих предложил вернуть традицию награждать предприятия за ударный труд государственными наградами.

- У нас в советское время было два ордена Ленина, - напомнил он.

Видео Владимира Путина на Уфимском моторостроительном объединении.Президент провел совещание на крупнейшем в России двигателестроительном предприятии.Дмитрий СМИРНОВ

- Давайте лучше я вас просто расцелую, - засмеялся Путин.

Правда, целовать не стал, а всего лишь обнял. После окончания мероприятия рабочего тут же обступили иностранные коллеги, в этом году повсюду ездящие за президентом России. Они забросали рабочего вопросами, что он чувствовал во время объятий. Видимо, нашли в этом сюжете какой-то свой подтекст.

Но основной целью визита в Уфу было совещание по диверсификации производства высокотехнологичной продукции в ОПК. После 2020 года гособоронзаказ начнет снижаться, и нужно добиться плавного перехода оборонки на гражданскую продукцию, не допустив при этом падения в бездну кастрюль и сковородок, как это случилось в 90-х. Среди мер, которые предложил президент, обязать компании с госучастием покупать для своих нужд больше отечественной продукции.

Рабочий, предложивший Путину вернуть награду предприятиям за ударный труд. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Рабочий, предложивший Путину вернуть награду предприятиям за ударный труд.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов, - заявил Путин. - Заранее предвижу критику в этой части - «надо покупать не отечественное, а покупать лучшее, что есть в мире». Да, разумеется, это так, надо покупать самое лучшее в мире. Нужно добиваться, чтобы отечественная продукция такой стала! Прошу правительственную комиссию по импортозамещению заняться решением этой задачи.

Уже сейчас доля гражданской продукции, производимой предприятиями ОПК, достигла 17%, но помощник президента Андрей Белоусов предложил в этой области принципиально заменить пряник на кнут.

- Менеджмент сегодня не заинтересован реально или недостаточно заинтересован в том, чтобы производить гражданскую продукцию, - заявил Белоусов. - Действительно, за срыв государственного оборонного заказа - уголовная статья, за срыв выпуска продукции по конверсии - 20 процентов премии. Нужно 100 процентов депремирования за невыполнение этих показателей.

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