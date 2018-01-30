Пасынок вдовы Евстигнеева, претендующий на ее часть многомиллионного имущества, закрыл суд от прессы

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:09:36+03:00

Ирина Цывина продолжает надеяться на то, что конфликт с сыном третьего мужа ей удастся разрешить миром

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В ноябре 2017 года началась судебная тяжба за многомиллионное имущество 54-летней актрисы театра и кино. Год назад Ирина Цывина снова овдовела - не стало ее третьего мужа 64-летнего Александра Благонравова, с которым артистка прожила 16 лет. Сын Благонравова от предыдущего брака, которого тоже зовут Александр Благонравов, заявил свои права на наследство. Пасынок Цывиной считает, что имеет право на доли в четырех московских квартирах, а также претендует на часть участка, оставшегося Ирине Цывиной от Евгения Евстигнеева, и на часть отстроенного на этой земле дома.

Как уже писала «Комсомолка», после смерти Благонравова-старшего, на его имущество могут претендовать четыре наследника: сама Ирина, ее сын от второго мужа Георгия Пусепа Евгений Благонравов, которого усыновил Александр Благонравов, его родной сын от предыдущего брака Александр Благонравов-младший и отец, который отказался от своей доли в пользу родного внука.

Сам факт того, что пасынок, с которым актриса была в нормальных отношениях, без предупреждения решил добиваться наследства через суд, глубоко шокировал Ирину Цывину.

Ещё большим разочарованием стало то, что Благонравов-младший претендует на часть ее квартиры на улице Фадеева, которую актриса купила, продав другую, доставшуюся ей от Евгения Евстигнеева.

И самым большим ударом стало желание пасынка получить долю от дачи, которую она строила и обставляла в память о Евгении Александровиче.

Ирина с сыном ЕвгениемФото: GLOBAL LOOK PRESS

Потому Ирина Константиновна не оставляет надежды договориться с пасынком мирно:

- Суд - это разрешение конфликта. Ирина Константиновна абсолютно не сторонник конфликта, - объясняет адвокат актрисы Юлия Вербицкая. - Она не была инициатором этого суда, хотя бы потому, что выступает в роли ответчика. Поэтому мы готовы разговаривать и обсуждать условия, но если договоренности, которые устраивают стороны, не будут достигнуты, мы будем ждать решение суда.

Стоит отметить, что в конце 2017-го прошло ещё одно заседание суда, в котором Добронравов-младший через адвоката заявил ещё и о претензиях на автомобиль, который принадлежит Цывиной. Сам Александр Александрович на суды не является, действуя через защитника. Ирина Цывина же последние суды посещает лично.

Между тем, 30 января 2018 года прошло очередное судебное заседание, где защитница интересов пасынка актрисы Ирина Петрова попросила суд сделать заседание закрытым, ссылаясь на то, что на процессе будут обсуждаться обстоятельства личной жизни Благонравова-младшего и возможное давление «третьих лиц». Судья ходатайство истца удовлетворила.