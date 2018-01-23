Григорий Родченков не смог посмотреть в глаза нашим спортсменам в суде

23 Янв. 2018 2018-01-23T02:33:36+03:00

В Швейцарии завершился первый день разбирательств по апелляциям атлетов из России в Спортивном арбитражном суде в Женеве

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В понедельник, 22 января, Спортивный арбитраный суд в швейцарской Женеве начал рассмотрение апелляций российских атлетов на решение МОК. Все они были пожизненно отстранены после вердикта комиссии Освальда. Дела россиян поделены на три группы в зависимости от видов спорта. И к каждой из трех групп были приставлены три бригады судей.

Старт в понедельник взяли представители первой группы - конькобежцы в лице Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. Первые трое лично приехали в Швейцарию, Скобрев был по видеосвязи. Их показания были заслушаны судьями-арбитрами в составе трех человек.

На слушания прибыл конькобежец сборной России Александр Румянцев.Фото: REUTERS

Главная интрига и практически сенсация первого дня - это то, что по видеосвязи дал показания главный фигурант всех скандальных дел. Григорий Родченков так и не смог взглянуть в глаза российских спортсменов. Он вел свой монолог по видеосвязи. Российские спортсмены не смогли задать ему никаких вопросов.

При этом, Родченков по какой-то понятной лишь ему причине, не решился показать своего лица. И предстал только в виде одних лишь рук! Видеоизображение во время дачи показаний было перекрыто и в зале можно было лишь слышать звук и видеть лишь руки беглого информатора ВАДА.

Российский конькобежец Артем Кузнецов.Фото: REUTERS

Слово дали и всем нашим спортсменам. И в отличие от комиссии Освальда, никто не перебивал наших и все доводы были донесены до представителей CAS.

- Нас прекрасно слушали и давали время подумать, задавали простые, спокойные вопросы. Мы держались молодцом, адвокаты нас похвалили. Родченков был по видеосвязи. Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы, - заявила Ольга Фаткулина в интервью ТАСС.

Каких-то деталей дела россияне огласить навряд ли могут до окончания разбирательств и вынесения итогового вердикта. Решение объявят, возможно, не ранее 30 или 31 января. Об этом заявил секретарь CAS Матье Риб.

И, возможно, об итоге финальной битвы россиян и Григория Родченкова скажут уже в Пхенчхане, где откроют выездную панель Спортивного арбитражного суда. В такой ситуации останется открытым вопрос участия, в случае успеха, россиян в Олимпиаде 2018 года. Сроки будут поджимать.