Продажи водки в России упали на 16%

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:18:16+03:00

По словам экспертов, россияне не стали меньше пить. Просто статистикой учитывается лишь легальный оборот спиртного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Значит ли это, что россияне стали меньше пить?

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В 2017 году в России снизилось потребление крепких напитков. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей, в 2017 году было продано 2,5 млн. декалитров ликеро-водочной продукции крепостью до 25 градусов. Это на 43% меньше, чего в 2016 году.

Неужели россияне перестали пить горькую и перешли на более легкие напитки? Статистики этот тезис опровергают. Падение идет почти по всем фронтам. К примеру, даже Новый год не помог улучшить продажи шампанского и игристых вин. Их стали покупать меньше на 27%. Ликеро-водочные напитки крепче 25 градусов тоже стали пользоваться меньшим спросом. Их потребление упало на 26%.

И наконец, главный русский напиток - водка - потерял популярность на 16%. За прошлый год в магазинах продали 67 млн. декалитров этого алкогольного напитка.

Праздник только у виноделов, которые работают низком ценовом сегменте. Продажи фруктовых (плодовых) вино за 2017 год выросли на 71%.

Как объясняют эксперты Национального союза защиты прав потребителей, рост продаж дешевых вин объясняется низким платежеспособным спросом населения. А также тем, что часть россиян стали меньше злоупотреблять спиртным. Но дело не только в этом.

- Россияне меньше пить не стали. Просто в статистику попадает только легальная продукция. А ее доля стала меньше из-за неправильной алкогольной политики. Сейчас примерно половина потребляемых спиртных напитков продаются без акцизов, - заявил в эфире радио «КП» Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.ру».

Напомним, в последние несколько лет государство ежегодно повышало минимальную розничную стоимость различных категорий алкогольных напитков. Это привело к серьезному подорожанию.

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