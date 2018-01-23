2018-01-23T17:05:48+03:00
Владимир Высоцкий

Центробанк выпустил серебряные 25 рублей c Владимиром Высоцким

Монеты отчеканены к юбилею поэта и актера
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Номинал монеты - 25 рублей. Тираж - полторы тысячи штук. Фото: ЦБ РФНоминал монеты - 25 рублей. Тираж - полторы тысячи штук. Фото: ЦБ РФ
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Владимир Высоцкий теперь увековечен в серебре. Памятную монету Центробанк выпустил специально к 80-летию актера, поэта, исполнителя песен, которое будет отмечаться 25 января.

Номинал монеты - 25 рублей. Тираж, как следует из сообщения ЦБ, - полторы тысячи штук. Для памятной монеты это нормально, все-таки она рассчитана больше на коллекционеров, а не на то, чтобы расплачиваться ею в магазинах (хотя законным средством платежа тоже является).

На монете Высоцкий изображен на фоне коней («Что-то кони мне попались привередливые...» - помните?!). И, конечно же, с гитарой. Справа - годы жизни: 1938 - 1980.

Как сообщают в ЦБ, в этом году предполагается выпустить еще одну монету, посвященную Владимиру Высоцкому. Она тоже будет из серебра номиналом в 2 рубля. Выйдет в серии «Выдающиеся личности России».

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