В Оренбургской области после скандального видео уволили чиновников-стриптизеров

23 Янв. 2018 2018-01-24T02:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оренбургской области разразился большой скандал - в сети появилось шуточное видео, как проходят будни регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. На нем чиновники играют в карты на бюджетные деньги, сдабривая посиделки в рабочих креслах обильным возлиянием. А позже вообще выезжают на охоту, которая заканчивается стриптизом. Шестиминутный ролик вмиг обрел популярность.

Представляем, каково было в этот непростой день героям видео и самому министру лесного и охотничьего хозяйства региона Виктору Тонких, который тоже задействован в съемках. Кажется, они тысячу раз пожалели о своей бредовой идее с этими съемками, хотя и уверяют, что все происходило в выходной день, потратились на «кино» исключительно из собственных карманов.

Шуточный ролик за авторством чиновников оренбургского министерства лесного и охотничьего хозяйства собрал тысячи просмотров.Фото: YouTube

Как нам пояснили собственные источники, данный киношедевр должен был остаться достоянием лишь личных архивов, но никак не быть представлен широкой общественности. Но его премьера состоялась нежданно-негаданно, и теперь героям уже не отвертеться. Поговаривают, что слил ролик в сеть один из этого дружного мужского коллектива.

Снятый ролик должен был остаться достоянием личных архивов, но утек в сеть.Фото: YouTube

Кстати, буквально на днях областной суд отклонил апелляционную жалобу осужденного за злоупотребление должностными полномочиями экс-сотрудника оренбургского Минлесхоза Артема Никулина (он обеспечивал победу в аукционах на право заключения охотохозяйственных соглашений подконтрольным ему фирмам, победа в одном из них, к примеру, оценивалась в два миллиона рублей, легализовал имущество, полученное преступным путем). Вполне возможно, отправленный за решетку на 4,5 года чиновник (не считая штрафа в 800 00 рублей), решил потянуть коллег за собой.

Шестиминутный ролик, в котором снялись оренбургские чиновники, вмиг обрел популярность.Фото: YouTube

Спустя пару часов «такой популярности» министра к себе «на ковер» вызвал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Итогом серьезного разговора послужила отставка министра. Уволены и его замы: Игорь Добровидов, Владимир Рябов и Дмитрий Тетерятник. В этот же день исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства региона назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также пост главного городского прокурора.

ДОСЛОВНО

Глава региона назвал поведение подчиненных аморальным

По словам губернатора Юрия Берга, «артисты» из министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области могут претендовать на премию.

- Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы, - прокомментировал свое решение глава региона. - Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение наших «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Push me»: на клип ульяновских курсантов сняли пародии медики, студентки, будущие строители и спасатели МЧС

После того как курсанты ульяновского института гражданской авиации стали известны на всю страну благодаря зажигательным танцам в трусах, по интернету прокатилась волна пародий на их клип. Напомним, первокурсники «летки» сняли незамысловатое видео, в котором отжигали по полной программе. Нарядившись в нижнее белье, армейские сапоги и форменные фуражки, они, ритмично покачивая ягодицами, показали свою повседневную жизнь в общежитии: подметали полы, гладили рубашки, забивали гвозди. Меньше чем за сутки видео посмотрели больше четырех миллионов человек! (подробности)