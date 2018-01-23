Следствие ведет Екатерина Вилкова: В Тимирязевской академии снимают детективный сериал «Шифр»

23 Янв. 2018 2018-01-24T01:42:52+03:00

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Еще осенью на территории Тимирязевской академии начались съемки 16-серийного детективного сериала «Шифр». И вот теперь, в январе, съемочная группа режиссера Веры Сторожевой вернулась сюда, чтобы продолжить работу на зимней натуре. Действие исторической драмы «Шифр» разворачивается в 50-х годах прошлого века, и Тимирязевская академия, с ее старинными зданиями и вековыми парками как нельзя лучше передает ауру старой Москвы.

Главную роль в картине играет известная актриса Екатерина Вилкова, в сериале так же заняты Марьяна Спивак, Янина Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис, Михаил Евланов и другие артисты. Лента рассказывает историю четырех подруг, в годы Великой Отечественной войны служивших в шифровальном спецотделе ГРУ, в женской команде офицеров-аналитиков. После войны их пути разошлись, пока всех четырех героинь сериала не пригласили на работу в следственные органы. Теперь, используя свои аналитические способности, они будут ловить опасных преступников и выходить на след бандитских групп.

Актрисы Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Янина Осипова и Елена Панова разгадывают очередную тайну следствия. Фото: timacad.ru

Идея сериала куплена у англичан, но переложена на исторические реалии послевоенного СССР. В результате у сценаристов получился совершенно оригинальный сюжет.

- Фильм основан на сюжете английского сериала «Код убийства» - рассказывает Вера Сторожева, — однако в «Шифре» абсолютно другие героини, с реальной жизнью в советской стране и присущими тому времени обстоятельствами. Для нас важно, что здесь, в Тимирязевской академии, нет рекламы, нет кондиционеров. И можно при помощи небольшого декорирования создать атмосферу середины пятидесятых.

По словам режиссера Веры Сторожевой, исторические здания Тимирязевки прекрасно передают атмосферу старой Москвы. Достаточно только небольших декораций - и съемочная площадка готова. Фото: timacad.ru

Сериал снимается компанией Sony Television Russia для Первого канала, премьера намечена на 2018 год.

Территория Тимирязевской академии уже не раз становилась местом съемок отечественных фильмов и сериалов. На фоне ее исторических зданий снимались картины «Статский советник», «Жена Сталина», «Исаев», «Есенин» и многие другие.