Как обезопасят чемпионат мира по футболу 2018 в России

23 Янв. 2018 2018-01-23T20:05:53+03:00

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Российские компании готовятся к массовой проверке, которую инициировали спецслужбы. Как стало известно "КП" в комиссии, которые будут проверять "источники" радиационной, биологической и химической опасности будут входить сотрудники ФСБ и Ростехнадзора.

В МОСКВЕ — 54 ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мнение именно этих специалистов станет основополагающим при решениях, согласно которым этим предприятиями придется ограничить или приостановить свою работу с 14 июня по 15 июля этого года. В это время в России будет проходить 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА.

Ряд СМИ сообщает, что проверка опасных объектов не ограничится 11 городами России, где пройдут футбольные матчи. Речь не идет о приостановке их работы, но и проверка не станет формальной: комиссии уже мониторят загрязнение воздуха вокруг предприятий, изучают риски, связанные с условиями хранения опасных веществ.

- В Москве находится 54 потенциально опасных предприятий. Выбросы каждого за год превышают 100 000 тонн! Все они имеют первый класс опасности, качество этих выбросов должно находится под ежедневным мониторингом. В Москве это ТЭЦ, НПЗ, очистные сооружения. Закрыть или приостановить их работу нельзя, но повысить уровень безопасности возможно. Это всего лишь одна из составляющих, что позволит избежать провокаций и диверсий, - пояснил "КП" источник в силовых структурах.

ВСПОМНИТЬ ИГРЫ-80

А ведь все это уже было! Накануне Олимпиады-80 политическая обстановка была похожей. Наша армия вошла в Афганистан, и США вместе с рядом европейских стран призывали бойкотировать игры в СССР. Тогда советские граждане хоть и не были под американскими санкциями, но все же находились за "железным занавесом" .

В СССР больше боялись не терактов, а слухов, что выдумывали антисоветчики, а за ними эти невероятные истории подхватывали иностранные СМИ. Они тогда говорили о том, что в СССР вот-вот примут новый закон о гражданстве, который даст возможность не выпускать родственников лиц, которые ранее эмигрировали из СССР. А по Москве ходили слухи об отравленных жучках, что появились на деревьях Москвы, о жвачках с лезвиями внутри, об иностранцах, что колют женщинам ноги отравленными иголками.

Истории с жуками и лезвиями были вымышленными. Но вот жертвы уколов оказались реальными. Сотрудникам Московского угрозыска удалось поймать шесть разнорабочих, которые из машины расстреливали на улице пострадавших женщин. Стреляли с помощью рогаток металлическими скрепками. После допроса выяснилось, что в действиях хулиганов не было политической подоплеки - они так развлекались, пока готовили город к спортивным мероприятиям. За свои хулиганские действия стрелки получили от 3 до 7 лет колонии строго режима.

Понятно, что и сейчас хулиганские выходки могут стать поводом для тиражирования иностранными СМИ страшных небылиц, которые могут оставить ЧМ-2018 без части туристов.

ВЫСЫЛКА ЗА 101-Й КИЛОМЕТР

Особой строкой в истории Олимпиады-80 стала пресловутая "высылка за 101-й километр" неблагополучных лиц. Власти города старались разгрузить город для туристов: школьников было рекомендовано отправить в пионерлагеря, студентов - в стройотряды, рабочим давали льготные путевки в санатории. Именно тогда на всех федеральных трассах, перед въездом в столицу появились стационарные посты ГИБДД (их расконсервируют на время ЧМ-2018).

Сотрудники полиции, дружинники и комсомольцы-активисты поквартирно обходили душевнобольных лиц. Тех, что находили с обострениями - изолировали в больницы. Тунеядцев, алкоголиков, вокзальных проституток, ранее судимых и нелегальных мигрантов собирали в отделениях полиции, а затем вывозили в пансионаты и трудовые профилактории в соседних областях.

На время Олимпиады-80 из столицы было перемещено порядка 50 000 человек!

Сотрудники отделов по борьбе с оргпреступностью грамотно проводили профилактическую работу с "ворами в законе". Обычно летом все воры едут "работать" на Черноморском побережье. Летом 1980 года они имели намерение съехаться в Москву, чтобы «участвовать во встрече иностранных гостей». Но представителей преступного мира предупредили о последствиях.

В итоге не было допущено ни одного нападения не иностранца, обошлось без краж.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧМ-2018

МОК во главе с Хуаном Антонио Самаранчем заявлял, что Олимпиада-80 была самой безопасной в истории игр.

Меры безопасности на ЧМ-2018 тоже будут самыми серьезными.

- Управление Олимпиада-2014 было создано при МВД России, еще когда проектировались спортивные объекты в Сочи. В него вошли лучшие сотрудники подразделений общественной безопасности. Его было решено оставить и после Олимпиады, так как его сотрудники получили необходимый опыт по противодействию различным способам дезорганизации и провокаций. В том числе тех, что можно организовать с помощью интернета, высоких технологий и робототехники. В отличие от Олимпиады-80 и Игр-2014 на ЧМ-2018 ждут фанатов, среди которых могут оказаться и экстремисты, - отметил "КП" экс-руководитель пресс-центра МВД РФ, полковник внутренней службы в отставке Олег Ельников.

Как стало известно "КП", во время ЧМ-2018 под запретом будут митинги, а под особым контролем - грузовые машины и малая авиация. Путевые листы и разрешение на полеты будут оформляться при согласовании с оперативным штабом. Запрещено будет переносить служебное и гражданское оружие.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий правила применения огнестрельного оружия в России во время проведения ЧМ-2018. Исключением станут лишь спортсмены, которые участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровня по стрелковым видам спорта.