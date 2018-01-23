Владимир Мединский о фильме «Смерть Сталина»: "Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней"

23 Янв. 2018 2018-01-23T22:35:01+03:00

Владимир Мединский: "Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней." Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Напомним, что «черная» комедия «Смерть Сталина», производства Великобритании, должна была выйти в отечественный прокат 25 января. Но после просмотра фильма в Министерство культуры было направлено открытое письмо. Его подписали режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко, актриса и депутат Елена Драпеко, дочь маршала Жукова (полководец - один из действующих персонажей ленты). Все они посчитали, что фильм содержит «экстремистскую информацию, направленную на унижение достоинства советского человека». После такого заявления прокатное удостоверение «Смерти Сталина было отозвано», а сам фильм отправлен на дополнительную юридическую экспертизу.

Владимир Мединский объяснил, почему вверенным ему министерством было принято такое решение.

- Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма, - считает министр культуры.

- У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке — традиция нашей культуры. Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней.

Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал.

Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу.