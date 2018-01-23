Как совершать добро, путешествуя по всему миру

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:15:30+03:00

О том, что такое путешествия со смыслом или волонтерский туризм, и как отправиться в такую поездку, мы поговорили с создателем сообщества Goodsurfing Ильей Поповым

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Часто у вас две недели отпуска пролетали как один день? Если по-тюленьи лениво перекатываться по пляжу - ничего удивительного. А как насчет поездки на необитаемый заповедный остров в Беринговом море? Или участия в восстановлении старинной церкви на русском севере? Или археологических раскопок в Египте? Или настоящей работы мечты - спасения яиц морских черепах на Мальдивах?

Путешествия со смыслом или волонтерский туризм - направление невероятно популярное в последние годы во всем мире. В России оно тоже набирает обороты.

О том, кто, как и зачем отправляется в путешествия ради добрых дел, “КП” поговорила с создателем сообщества Goodsurfing Ильей Поповым. Goodsurfing - это крупнейший в нашей стране ресурс, с помощью которого можно организовать такую поездку. Сейчас в одноименной группе Вконтакте состоят почти 60 тысяч человек. Здесь собраны вакансии для волонтеров со всего света: информация о программах культурных и образовательных обменов, археологических, этнографических, географических и других экспедициях, в которых может принять участие любой желающий.

- Как родилась идея проекта “Гудсерфинг”?

- Раньше мы с товарищами, в студенческие годы, постоянно сами ходили в такие экспедиции, участвовали в волонтерских проектах (сейчас Илья преподает историю в университете - прим. ред), постепенно у нас скопилось очень много информации, контактов и захотелось ими поделиться. И мы начали выкладывать все находки “Вконтакте”. Поначалу, в 2013-2014 годах, делали это просто для друзей, специально никак страницу не раскручивая. Но очень быстро мы заметили, что наше сообщество стало популярным и почувствовали свою ответственность за вакансии, которые выкладываются в сообществе, начали углубляться в тематику. Наладили контакты, сотрудничество: например, с Русским географическим обществом.

Затем пришло осознание, что соцсеть не очень удобна для наших целей: например, мы делали интерактивную карту, где отмечены вакансии в различных уголках мира. Требовался универсальный ресурс, и год назад мы начали создавать сайт. Когда мы запустили тестовую страницу, за первый же день нам оставили свои e-mail’ы тысяча человек.

С помощью программы Гудсерфинга волонтеры спасли 2 500 черепашек в Никарагуа Фото: vk.com/goodsurfing

- Что дает такое волонтерство? Почему люди решают потратить отпуск не просто на отдых, но на добрые дела?

- Я начинал с раскопок: как професиональному историку, мне это интересно. И могу сказать так: когда ты как обычный турист, идешь в поход, на сплав - это одно. Другое - когда ты при этом делаешь что-то полезное для других. К тому же, это еще и возможность познакомиться с новыми людьми, научиться новому. Есть, например, ребята, которые занимаются восстановлением церквей в Архангельской области. Они ездят по деревням, осваивают новые, необычные навыки, учатся плотницкому делу, изучают историю, архитектуру… Но и делают доброе дело.

Мы используем такой подход: все волонтеры - немного эгоисты и это нормально. Когда мы выбираем проекты для сообщества, мы стараемся отсеивать тех, кто хочет просто эксплуатировать волонтеров. Волонтеры должны помогать проекту - но и получать что-то взамен. Приведу цитату нашего знакомого волонтера, Никиты Куимова: “Волонтерство - это возможность примерить на некоторое время чужую жизнь”. Когда еще вы сможете уехать в Бангладеш, учить детей английскому языку? Или побывать на Крайнем Севере? Бывает, что кто-то таким образом находит призвание в жизни.

Не последний важный момент - экономия по сравнению с обычным туризмом. Зачастую организаторы берут на себя часть расходов на поездку волонтера, например, по питанию, проживанию.

- Куда можно отправиться благодаря “Гудсерфингу”?

- Основных направлений у нас три. Первое - работа в заповедниках. В России их множество, но только два десятка, то есть около 10% от общего числа, постоянно привлекают волонтеров. Еще десятки - просто не знают, как это делается, где волонтеров искать, как обучать… И наша миссия, в том числе, развивать это направление, сейчас мы собираемся запускать обучающую программу для сотрудников заповедников.

Второе направление - археология. С него во многом начинался наш проект, оно лично нам особенно интересно. Здесь не нужны какие-то особые навыки, образование, как можно было бы подумать. Но это невероятно интересно и археологам всегда нужны "рабочие руки".

И третье - это фермы. Многие удивляются этому, и мы сами не ожидали, что это направление наберет такую популярность. Но городским жителям интересно какое-то время пожить и поработать на ферме где-нибудь в Тверской области.

Еще в группе мы стараемся искать и публиковать информацию об образовательных поездках, стажировках, стипендиях, грантах…

- А какие самые необычные вакансии были у вас за последнее время?

- Например, поездка на Командорские острова, которую финансировало Русское географическое общество. Ребята смогли попасть на необитаемый, заповедный остров Медный. Самостоятельно туда добраться невозможно. Волонтеров ждала классическая для заповедников волонтерская работа: посчитать животных, проверить звериные тропы…

Еще одна необычная для нас тема - а в Америке она очень популярна - поездка на Мальдивы и Сейшелы. Там волонтеры помогают спасать яйца морских черепах.

Из свежих предложений: автопробег по заповедникам России, от Белой реки до Белого моря. Ребята приглашают блогеров и журналистов, которые могли бы снять эту поездку и написать про нее.

Был еще такой случай: искали волонтеров в национальный парк на Крайнем Севере. В феврале нужно было 2 недели провести в лесу, в палатках. Мы очень сомневались, что кто-то согласится на такое, но все же выложили вакансию. И откликнулись две девушки. Приехали, две недели в февральских морозах провели на Крайнем Севере. На любую поездку всегда найдется желающий.

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