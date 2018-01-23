Семь проблем со здоровьем, решить которые поможет секс

23 Янв. 2018 2018-01-24T01:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Секс - сложнейший биохимический процесс. Во время и после него в организме много чего происходит: кровь течет быстрее, сосуды приходят в тонус. Идут такие «игры гормонов», что «Игра престолов» позавидует. Вот и надо пользоваться этими минутами в постели по полной - на благо здоровья.

1. Преграда вирусам и простуде

У людей, которые занимаются сексом один или два раза в неделю, количество антител под названием Иммуноглобулин А на треть выше, чем у тех, кто занимается им реже. Эти антитела укрепляют иммунную систему и препятствуют развитию инфекционных заболеваний. В том числе снижают восприимчивость организма к сезонным вирусам - гриппу и ОРВИ. Правда, не стоит строить глазки тому, кто уже простужен. Даже самые бурные ласки не спасут от заражения, если любимый на вас чихнет.

2. Снижается риск инфаркта и инсульта

У мужчин в возрасте 40-55 лет, которые занимаются сексом три раза в неделю или чаще, вероятность инфарктов и инсультов снижается вдвое. Это выяснили в Королевском университете в Белфасте (Ирландия).

А вот «внезапные» инфаркты в постели случаются с некоторыми немолодыми любителями острых ощущений не из-за секса как такового, а из-за банального физического перенапряжения и переоценки собственных возможностей.

Любовная игра и ее энергичное завершение требуют работы десятков мышц, некоторые из которых простаивают даже при занятии спортом. Сердце активнее качает кровь, и она устремляется по сосудам с большим напором. Из-за этого не только раскрываются самые мелкие капилляры, но даже могут прорастать новые. Представляете, начинают расти новые кровеносные сосуды! По науке это называется ангиогенез.

3. При диабете показан «постельный режим»

При накоплении сексуального напряжения (то есть при воздержании) выработка инсулина снижается. А после оргазма и у мужчин, и у женщин все железы внутренней секреции, в том числе и поджелудочная, приходят в тонус. Выработка инсулина повышается, стимулируется углеводный обмен. Потому эндокринологи считают регулярные занятия любовью отличной профилактикой диабета второго типа.

4. Профилактика кариеса

Во время бурных ласк увеличивается не только выработка слюны, но и повышается концентрация в ней антибактериальных веществ, которые уничтожают вредных микробов, разрушающих зубную эмаль. Так что секс (и не обязательно со стоматологом) в определенной степени можно назвать самой приятной в мире профилактикой кариеса.

5. Оргазм против Альцгеймера

Известно, что после 40-летнего возраста мы теряем до 7000 клеток мозга ежедневно. Хорошие новости: регулярный секс стимулирует образование новых клеток-нейронов. Ученые из Принстонского университета, проведя опыты на животных, предположили, что секс вызывает рост клеток в гиппокампе - части мозга, ответственной за память и обучаемость.

Стресс и депрессия гиппокамп уменьшают, а вот секс и физические нагрузки ему очень полезны. Так что сохранение половой активности в пожилом возрасте вполне может спасать от слабоумия. Ведь в момент любви в мозг поступает больше крови, повышается уровень кислорода, активность мозга увеличивается.

А кроме того, секс делает нас чуть-чуть умнее. Дело тут в гормоне тестостероне, который улучшает концентрацию внимания и активизирует в мозгу центры запоминания информации.

6. У вас депрессия? Раздевайтесь

Немецкий психоэндокринолог Вальтер Ридингер провел исследование на тему «Секс - лучшее лекарство от стресса». И на основании научных опытов доказал, что во время сексуальных утех организм переключается с психотравмирующей ситуации на волну счастья. Причина - выброс в кровь нашего природного антидепрессанта - гормона радости окситоцина, и при этом снижение уровня гормона стресса - кортизола.

7. Уходит боль

Непосредственно перед оргазмом увеличивается образованию гормонов счастья эндорфинов, которые оказывают болеутоляющий эффект при любом типе боли, начиная от головной и заканчивая болями в суставах и невралгиях. У женщин занятия сексом стимулируют выработку яичниками женского полового гормона - эстрогена, который может подавлять боли и неприятные ощущения, связанные с ПМС.

КСТАТИ

Булки снижают либидо

Американские эндокринологи называют выпечку из пшеничной муки одними из главных пищевых виновников снижения желания заняться сексом. А все из-за быстрых или «пустых» углеводов, которые еще и к полноте ведут. Также преобладание углеводистой пищи ведет со временем к снижению выработки половых гормонов у мужчин. Тестостерону нужны белки.

Мужчинам также стоит исключить из своего рациона продукты, которые повышают уровень сахара в крови. Резкий скачок глюкозы приводит к упадку сил, вялости и энергетическому спаду. Какой уж тут секс, поспать бы.

Понижают либидо и безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие хинин. А также болеутоляющие средства, препараты, снижающие артериальное давление, жаропонижающие, некоторые антидепрессанты и противозачаточные таблетки.

В ТЕМУ

Какие женщины изменяют чаще

Вероятность будущего обмана можно распознать по поведению во время секса.

Специалисты Департамента антропологии Университета Миссури (США) провели исследование под названием "Женский оргазм как сигналы: тест двух гипотез". Собрали группу из 138 женщин и 121 мужчины - студентов разных колледжей. Все добровольцы состояли в гетеросексуальных отношениях. И всем им предстояло ответить на вопросы специально составленной анкеты: как часто испытывают оргазм, имитируют ли, что достигли пика, изменяли ли… Вывод: поддельные оргазмы говорят о большей вероятности будущих измен у женщин.

Кстати, немногим ранее ученые из университета Техаса выяснили, почему мужья изменяют женам. Самая ходовая причина – если жена редко хвалит, восхищается, делает комплименты. Мужчинам такие знаки внимания ох, как нужны. Другие причины измен: пример друзей, рождение ребенка в семье, а еще – накопившийся стресс. Когда мужчина не может расслабиться дома, он начинает искать утешения на стороне.