Сергей Устюгов: "Новости про Олимпиаду не удивился. Но жизнь не заканчивается"

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:53:58+03:00

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Во вторник, 23 января, было официально объявлено о том, что в число тех спортсменов, которые не попадут на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан, не был включен лидер сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Победитель "Тур де Ски" 2017 года вскоре прокомментировал грустную новость относительно себя. Реакция - весьма достойная.

- С начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду. Конечно же, как человек, который посвящает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю.

Однако же, первым моментом, из-за которых у Сергея Устюгова закрались сомнения, стала история с дисквалификацией его коллег по сборной России - Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими. Но вопреки всем решениям, у Сергея была уверенности - он чист, а победы были добыты честно.

- Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие.

Но все же Сергей сохранил оптимизм и даже такая новость - это не повод для расстройства. Все равно будут соревнования, на которых российские спортсмены смогут добиться победы и доказать всему миру, что они чисты:

- На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы – русские, мы – сильные, мы – чистые, - подытожил свое выступление в "Инстаграме".