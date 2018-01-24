5 лайфхаков для тех, кому предстоит сдавать ЕГЭ

24 Янв. 2018 2018-01-24T00:28:15+03:00

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Итак, финишная прямая. Но… Осталось еще немного времени, чтобы улучшить свои шансы поступления в вуз. Рассказываем несколько лайфхаков, которые могут пригодиться.

Хитрость 1. Выбирайте больше предметов

Если вы не зациклены на одной специальности в вузе – мол, всю жизнь мечтал быть биологом и поступать будут только на биофак – стоит загребать пошире. Потому что сдавая только четыре предмета вы существенно сократите себе поле для маневра. Ну например, для поступления на журналистику нужно сдавать литературу, а на сходное направление подготовки – связи с общественностью – обществоведение. Имеешь два сертификата – можешь выбирать в зависимости от конкурса куда идти учиться.

Если вы сдаете, например, английский и обществознание, то имеет смысл пойти еще на литературу или историю. Темы тут часто пересекаются – прочел «Войну и мир» - считай, что имеешь представление о войне 1812 года.

При сдаче физики и математики, можно параллельно подготовиться к информатике.

Многие, несмотря на то, что идут на гуманитарную специальность, дополнительно сдают профильную математику. Опять же для того, чтобы увеличить свои шансы. Огромный плюсом в том, что даже если на этих «запасных» предметах вы не наберете высокие баллы, это ни на что не повлияет. У вас же останутся основные, на которые можно рассчитывать. Но ведь может и повезти – чего же терять такой шанс?

Хитрость 2. Уверенность и только уверенность

Но вот предметы выбраны, однако до экзаменов осталось всего пять месяцев, и вы сомневаетесь в своих силах. Как достойно подготовиться, если до этого не уделял много времени занятиям? Здесь нужно учитывать, что образование - это системный процесс. Поэтому, действительно, за год-два очень сложно изучить новый материала, особенно, если до этого предметом не занимался. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов говорит, что начинать нужно со второго класса. Если школьник с начальной школы учится хорошо, то репетиторы ему не потребуются. Хорошисты, согласно статистике, показывают на ЕГЭ достойные результаты.

А вот если в средней школе «ворон ловил» - действительно придется туго. Тут совет такой - не нужно стараться выучить весь «проваленный» курс. Надо определить ключевые моменты – совет даст учитель или (вот тут уж никуда) – репетитор.

И еще очень важно – даже если есть ощущение, что не доучил – все равно нужно быть уверенным в своих силах. Бывает, что ЕГЭ заваливают круглые отличники просто потому, что переволновались на экзамене. Так что – берем себя в руки. И еще – ходим на все возможные репетиционные экзамены, набиваем руку.

Хитрость 3. Успокойте бабушек

Одним из критических факторов являются… родители. Об этом говорят психологи. Бабушки, мамы и папы зачастую переживают сильнее самого ребенка и перекладывают свою тревогу на него.

Дело в том, что бабушки и папы-мамы ЕГЭ не сдавали и этот экзамен представляется им каким-то непреодолимым испытанием. Но это совершенно не оправдывает родственников. Так что часто бывает так - вместо того, чтобы поддержать выпускника, близкие накаляют обстановку. И тут уж вам нужно их успокаивать. Объяснять, что ничего страшного не происходит. Хотите помочь советом – спасибо! Устраиваете дома нервотрепку – тогда сходите лучше в магазин.

Хитрость 4. Дистанционная апелляция

ЕГЭ – это не конец света. В случае неудовлетворительного результата есть шанс выбить несколько баллов на апелляции. А если не получилось там, есть возможность экзамен пересдать.

Пугаться ни пересдач, ни апелляций не нужно. Последних – особенно, несмотря на то, что учителя любят запугивать тем, что на апелляции могут баллы снять. Это правда - конфликтная комиссия смотрит строго, и потерять баллы можно. Но, опять же, если вы уверены в себе – нужно отстаивать себя. Апелляция создана специально для того, чтобы учащийся мог оспорить решение эксперта.

- Вы имеете право записывать апелляцию на диктофон, - объясняет Сергей Кравцов. - Понятно, что иногда члены комиссии возражают, чтобы вы вели запись. Но никаких законных оснований запретить вам вести запись у них нет. Мало того, Рособрнадзор изучает возможность видеофиксации апелляции. Через какое-то время процесс апелляции будет записываться точно так же, как и экзамен.

Хитрость 5. Апелляция по скайпу

Апелляция бывает нескольких видов. Рособрнадзор вводит апелляцию заочную. По Скайпу. Это особенно удобено для удаленных регионов. Второй вид – более привычный. Вы подаете документы в конфликтую комиссию своего региона и сами приезжаете на апелляцию. Здесь, как раз-таки может пригодиться диктофонная запись. Но что делать, есть ваша апелляция отклонена? Это тоже не повод вешать нос. Можно подать апелляция в более высокую инстанцию – в сам Рособрнадзор. Мало кто знает, что эта федеральная служба рассматривает апелляции. Если вы не убедили экспертов дома добавить вам баллы – можно попытаться это сделать в более высокой инстанции.