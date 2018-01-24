Порноатака на Трампа

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:29:30+03:00

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Американские СМИ продолжают войну с непокорным хозяином Белого дома. В ход идет все, в том числе и секс-компромат. На днях Дональда Трампа обвинили в домогательствах к… работницам порноиндустрии. И это несмотря на то, что в столь деликатной сфере творческий процесс порой приобретает весьма экстремальные формы.

А сам Дональд Трамп, как стало известно журналистам, в разгар предвыборной кампании платил порно-актрисам немалые суммы - лишь бы те молчали о его похождениях. Так что же связывает самого влиятельного мужчину Америки с актрисами из «фильмов для взрослых»?

$10 000 за ночь

Джессика Дрейк. Еще в разгар президентской гонки в октябре 2016-го почти два десятка женщин выступили с заявлением, что Трамп их всячески домогался. Правда, особых доказательств они предъявить не смогли, на рейтинги кандидата это не повлияло, и дело тихо спустили на тормозах. Вдобавок одна из якобы пострадавших сама имела сомнительную репутацию - речь идет о Джессике Дрейк, снявшейся в 350 кинолентах из разряда «18+». Она познакомилась с Дональдом на турнире для гольфа в 2006-м. «Потом он пригласил меня в свою комнату, встретил в пижаме и без разрешения обнял и поцеловал, а потом 40 минут расспрашивал о съемках в порнофильмах», - жаловалась звезда. Вот и все «домогательство»! Впрочем, нет. Вечером некий мужчина «с голосом как у Трампа» по телефону предложил ей десять тысяч долларов за ночь, но Джессика отказалась. Сам будущий президент назвал всю историю «чушью». Но подписал со «жрицей любви» досудебное соглашение по отказу от обвинений. Надо полагать, не бесплатно.

Стефани Клиффорд (творческий псевдоним - Сторми Дэниелс). 38 лет. Таланты ее поистине огромны: не только сама снялась в двух сотнях порноисторий, но и стала режиссером 69 кинолент в жанре ню.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Гонялся за мной по номеру в одних трусах»

Сторми Дэниелс. Тот турнир по гольфу-2006 явно снится Трампу в ночных кошмарах. Ибо с этим событием связан и другой порноскандал в его жизни. Почетная гостья турнира, актриса из «фильмов для взрослых» Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), тогда согласилась провести с магнатом ночь любви. «Трамп весь вечер бегал за мной по гостиничному номеру в один трусах», - вспоминала златокудрая нимфа. Дональд на тот момент уже состоял в законном браке со своей нынешней супругой Меланией, так что дело явно пахло керосином. И спустя десять лет, когда республиканец двинулся в Белый дом, Сторми «вдруг» вспомнила, что, оказывается, он ее тогда домогался. Видимо, у девушки имелись подкрепления таким словам (например, она могла сохранить биологический материал Трампа на своей одежде), так что магнат предпочел уладить дело по-тихому. Его адвокат Майкл Коэн выплатил Сторми 130 тысяч долларов за молчание, о чем стало известно только сейчас.

Виктория Здрок. 44 года. Родилась в Киеве, переехала в США. Удостоена премии «За лучшую сцену мастурбации в порнофильме». Фото: instagram.com

Кто кого еще домогался!

Совсем другой пример. Виктория Здрок. Одаренная огромными талантами уроженка Украины грудью проложила себе дорогу на ниве кинематографа для взрослых. Снялась более чем в десятке порнолент. Лет десять назад Трамп в беседах с друзьями хвастался, будто смог добиться ее взаимности, и в объятиях магната прекрасная украинка якобы достигла вершины страсти. Сама же Виктория утверждала: с Дональдом они виделись всего пару раз, да и то мельком… В общем, мы привыкли, что женщины обвиняют Трампа в домогательствах, а тут вышло ровно наоборот.

Были и другие...

Всего Трампу предъявляли претензии больше десятка десятков женщин-моделей. Вот самые известные. Алана Эванс, порнозвезда. Трамп якобы домогался ее все на том же турнире по гольфу в 2006 году.

Карен МакДугалл. Топ-модель, «Девушка года» журнала «Плейбой»-1998. Имела бурный роман с Трампом в 2007 году, получила 150 тысяч долларов за молчание.

Бриджит Маркс. В девяностые снималась для «Плейбоя», причем фотографом порой был сам Трамп, не стеснявшийся прикасаться к модели.

Джессика Дрейк. 43 года. Работает не только порноактрисой, но и сексологом, помогая мужчинам решать свои проблемы в постели. Фото: instagram.com/jessicadrake

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президента США бьют «женским вопросом»

- Противники Трампа пытаются дискредитировать его всеми возможными способами, - комментирует политолог Антон Хащенко. - Бьют по четырем фронтам. Во-первых, «дело русских хакеров» и якобы связи с Кремлем. Но за отсутствием доказательств эта история сходит на нет. Второе направление - «Трамп-расист». Его инициативы по миграционной политике постоянно передергивают, выставляя чуть ли не фашистом. Третье - якобы имеющие место проблемы с психическим здоровьем. Но, как мы знаем, недавно врачи развеяли эти сомнения. И, наконец, четвертое и активно раздуваемое сегодня - «Трамп обижает слабый пол». Здесь обвинения и в «женоненавистничестве», и в «секс-домогательствах». Что прекрасно ложится на искусственно раздуваемую в Штатах тему «угнетенных женщин». Поэтому вешать на Трампа такие грехи будут и дальше, ведь это находит отклик у либеральной части электората. Но сомнительно, что вся эта кампания приведет к серьезным последствиям для президента.

КСТАТИ

Американский журналист Майкл Вулф, автор нашумевшей книги «Огонь и ярость» о закулисье новой команды Белого дома, утверждает, что президент частенько развлекается с порномоделями до сих пор. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. Якобы о таких пикантных развлечениях 45-го президента США журналисты рассказали сами работники Белого дома.