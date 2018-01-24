2018-01-24T15:05:58+03:00
Авто

Замена водительского удостоверения может вылиться в пересдачу экзамена

С таким предложением выступили работники автошкол
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Потянет ли такое предложение ГИБДД? Эксперты говорят, что понадобится еще 150 млн. рублей на то, чтобы нанять новых сотрудников полиции по всей странеПотянет ли такое предложение ГИБДД? Эксперты говорят, что понадобится еще 150 млн. рублей на то, чтобы нанять новых сотрудников полиции по всей странеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский Союз автошкол считает, что водители при замене истекших прав должны пересдать экзамен по теории. Такое предложение эксперты отправили в ГИБДД.

- Представьте, что человек 10 лет назад получил водительское удостоверение, - сказал «КП» глава Союза автошкол Александр Ачкасов. – Если он тогда хоть что-то про правила мог знать, то сейчас наверняка все забыл. Почему бы его не проверить? Не правильно же, что водитель ездит, не помня ПДД. Тем более, каждый год принимаются какие-то поправки и дополнения в правила – многие о них не знают.

Я с общественниками согласен. Сам права на легковые авто получил 12 лет назад. А в прошлом году открыл еще категорию «А». Пока готовился к экзамену, понял, что большую часть теории просто забыл. Хорошо помнил только правила перестроения и приоритет проезда перекрестков. Нюансы, связанные с трамваями, регулировщиками, остановкой за городом просто вылетели.

На самом деле, освежить знания правил – не так сложно. Достаточно на смартфоне месяц прорешать билеты по теории. Пока едешь на работу и с работы. Усилие небольшое, а пользы много. Раз в 10 лет можно осилить.

Главное – потянет ли такое предложение ГИБДД. По данным Союза автошкол, за год в Москве права получают около 120 тысяч человек. Половина из них – впервые. Остальные – водители, которые восстанавливают права после лишения или истечения срока действия. В любом случае, если идею общественников примут, нагрузка на экзаменаторов вырастет вдвое.

Эксперты говорят, что понадобится еще 150 млн. рублей на то, чтобы нанять новых сотрудников полиции по всей стране.

Дорожная полиция пока никаких заявлений не делает. В ГИБДД заявили, что бумагу от Союза автошкол получили. Письмо изучают. Но дадут ли ему ход – большой вопрос.

ОПРОС КП

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