24 Янв. 2018 2018-01-24T17:10:44+03:00

Наталья Поклонская: «Порошенко может пожевать галстук, но от скамьи подсудимых это его не спасет». Депутат Госдумы и бывший крымский прокурор Наталья Поклонская начинает вести свой еженедельный блог на Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. В премьерном выпуске Поклонская обсудила свое обращение к украинскому генпрокурору Юрию Луценко и рассказала, почему киевская власть должна сидеть за решеткой.Александр Ширков

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Депутат Госдумы и бывший крымский прокурор Наталья Поклонская начинает вести свой еженедельный блог на Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. В премьерном выпуске Поклонская обсудила свое обращение к украинскому генпрокурору Юрию Луценко и рассказала, почему киевская власть должна сидеть за решеткой.

ЛЮБОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В КИЕВЕ ВЕДЕТ К РАСПРАВЕ

- Почему вы решили написать обращение?

- Я обратилась на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко. Но поскольку другого генпрокурора на Украине нет, обращаюсь к тому, кто есть. Ни для кого не секрет, что ждать решения от человека, не имеющего к службе в органах прокуратуры никакого (за исключением статуса подсудимого) и ставленником обвиняемых по моему заявлению - не следует. Но публичное нарушение закона со стороны Луценко, позволяет фиксировать откровенный правовой хаос и очередное нарушение прав человека руководителями Украины.

Мои бывшие коллеги не могут ни в каком объеме пользоваться правами и выполнять свой долг. Они оказались политическими заложниками и любое несогласие с действующим режимом ведет к обвинению в сепаратизме по сфабрикованному делу или физической расправе со стороны профашистских и националистических формирований, финансируемых действующим руководством страны. Специально были устроены Одесса 2 мая и Донбасс.

НАД РАНЕННЫМИ В ОДЕССЕ ГЛУМИЛИСЬ, ИХ ДОБИВАЛИ БИТАМИ

- Что вы имеете в виду?

- С целью запугивания народа Украины и исполнения преступного плана, привлекли украинских националистов и других неустановленных лиц, в том числе, граждан иностранных государств. Они организовали зверское преступление, которое направленно на геноцид части украинского народа по языковому признаку, политических взглядов. Они устроили массовую расправу и казнь. А именно - загнали людей в Дом профсоюзов 2 мая в Одессе. Там их заживо сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Полицию отвели от мест события. Неонацисты не пускали к пострадавшим медиков, раненных пинали ногами. Убегая от огня и расправы, люди были вынуждены прыгать из окон. А те, кто собрался внизу с красно-черными повязками, просто глумились над умирающими ползающими людьми. Сотни человек сгорели заживо или разбились, выпрыгивая из окон. Выжившие в резне цинично находятся на скамье подсудимых вместо настоящих убийц и головорезов. Вот изнасилованная беременная женщина на фото. Ее задушили, но перед этим издевались. Она кричала: "Помогите!" Это было слышно, это продемонстрировали на весь мир. Битами были искалечены сотни людей.

Наталья Поклонская ответила на вопросы журналиста "Комсомолки" Романа Голованова. ФОТО: Кадр из видео "Комсомольской правды".

УКРАИНСКОГО ДЕПУТАТА БОЯТСЯ, КАК ОБЕЗЬЯНУ С АВТОМАТОМ

- После запроса к Луценко вас пригласили в Киев, видимо, на допрос?

- А я не знаю, зачем меня пригласили. Там пресс-секретарь прокуратуры украинской сказал. Я его наблюдала, когда он пиарился на трупах невиновных людей. Он стоял и говорил, что воюют с террористами. Только он не сказал, что эти "террористы" - искалеченные дети и женщины, только говорят «террористы» на русском языке, мыслят по-другому. Видимо, этот пресс-секретарь еще не ознакомился с правилами. Хотя даже пообещал оплатить мне проезд до Киева и проживание там. Я ему посоветовала вернуть эти деньги в обворованную казну Украины. Я прошу Киев меня допросить по закону (по видео связи), но они говорят, что у них нет денег. Так вот если у этого товарища есть лишние деньги, пусть поможет.

- После вашего запроса посыпались обвинения, что вы и преступница, и даже советовали депутаты Верховной рады обратиться к психиатру...

- Знаете, этим товарищам украинским психиатр не поможет, только скамья подсудимым. Депутат, который советовал обратиться мне к психиатру - шут и клоун, его иначе не воспринимают. Знаете, когда гранату дают обезьяне, что происходит? Так вот у этого депутата автомат... Его ненавидят на Украине, но боятся, потому что в руках у него оружие.

- Петру Порошенко вы предложили пожевать галстук, но оговорились, что ему это не поможет. Думаете, нынешнего президента Украины ждет судьба Михаила Саакашвили?

- Я даже боюсь подумать, какая судьба ждут Порошенко и его друзей компаньонов, но галстук не поможет. Наверно, война приносит Порошенко хорошую прибыль, те человеческие жертвы, которые увеличиваются каждый день. А у президента Украины процветание каждый день.

КАК ЭТО БЫЛО

Активист о событиях в Одессе: Бандеровцы кричали: «Русские, горите!»

Около 50 погибших и более 200 пострадавших - таков результат уличных столкновений в Одессе. Десятки людей сгорели в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. Евромайдановцы забросали здание бутылками с зажигательной смесью, когда в нем укрылись сторонники федерализации Украины, стоявшие пикетом на площади перед входом (подробности)