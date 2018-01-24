2018-01-24T17:10:44+03:00
Политика

Поклонская: «Порошенко может пожевать галстук, но от скамьи подсудимых это его не спасет»

Депутат на Радио "Комсомольская правда" рассказала о зверствах националистов 2 мая в Одессе [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4

Наталья Поклонская: «Порошенко может пожевать галстук, но от скамьи подсудимых это его не спасет».Депутат Госдумы и бывший крымский прокурор Наталья Поклонская начинает вести свой еженедельный блог на Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. В премьерном выпуске Поклонская обсудила свое обращение к украинскому генпрокурору Юрию Луценко и рассказала, почему киевская власть должна сидеть за решеткой.Александр Ширков

Изменить размер текста:

Депутат Госдумы и бывший крымский прокурор Наталья Поклонская начинает вести свой еженедельный блог на Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. В премьерном выпуске Поклонская обсудила свое обращение к украинскому генпрокурору Юрию Луценко и рассказала, почему киевская власть должна сидеть за решеткой.

ЛЮБОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В КИЕВЕ ВЕДЕТ К РАСПРАВЕ

- Почему вы решили написать обращение?

- Я обратилась на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко. Но поскольку другого генпрокурора на Украине нет, обращаюсь к тому, кто есть. Ни для кого не секрет, что ждать решения от человека, не имеющего к службе в органах прокуратуры никакого (за исключением статуса подсудимого) и ставленником обвиняемых по моему заявлению - не следует. Но публичное нарушение закона со стороны Луценко, позволяет фиксировать откровенный правовой хаос и очередное нарушение прав человека руководителями Украины.

Мои бывшие коллеги не могут ни в каком объеме пользоваться правами и выполнять свой долг. Они оказались политическими заложниками и любое несогласие с действующим режимом ведет к обвинению в сепаратизме по сфабрикованному делу или физической расправе со стороны профашистских и националистических формирований, финансируемых действующим руководством страны. Специально были устроены Одесса 2 мая и Донбасс.

НАД РАНЕННЫМИ В ОДЕССЕ ГЛУМИЛИСЬ, ИХ ДОБИВАЛИ БИТАМИ

- Что вы имеете в виду?

- С целью запугивания народа Украины и исполнения преступного плана, привлекли украинских националистов и других неустановленных лиц, в том числе, граждан иностранных государств. Они организовали зверское преступление, которое направленно на геноцид части украинского народа по языковому признаку, политических взглядов. Они устроили массовую расправу и казнь. А именно - загнали людей в Дом профсоюзов 2 мая в Одессе. Там их заживо сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Полицию отвели от мест события. Неонацисты не пускали к пострадавшим медиков, раненных пинали ногами. Убегая от огня и расправы, люди были вынуждены прыгать из окон. А те, кто собрался внизу с красно-черными повязками, просто глумились над умирающими ползающими людьми. Сотни человек сгорели заживо или разбились, выпрыгивая из окон. Выжившие в резне цинично находятся на скамье подсудимых вместо настоящих убийц и головорезов. Вот изнасилованная беременная женщина на фото. Ее задушили, но перед этим издевались. Она кричала: "Помогите!" Это было слышно, это продемонстрировали на весь мир. Битами были искалечены сотни людей.

Наталья Поклонская ответила на вопросы журналиста "Комсомолки" Романа Голованова. ФОТО: Кадр из видео "Комсомольской правды".

Наталья Поклонская ответила на вопросы журналиста "Комсомолки" Романа Голованова. ФОТО: Кадр из видео "Комсомольской правды".

УКРАИНСКОГО ДЕПУТАТА БОЯТСЯ, КАК ОБЕЗЬЯНУ С АВТОМАТОМ

- После запроса к Луценко вас пригласили в Киев, видимо, на допрос?

- А я не знаю, зачем меня пригласили. Там пресс-секретарь прокуратуры украинской сказал. Я его наблюдала, когда он пиарился на трупах невиновных людей. Он стоял и говорил, что воюют с террористами. Только он не сказал, что эти "террористы" - искалеченные дети и женщины, только говорят «террористы» на русском языке, мыслят по-другому. Видимо, этот пресс-секретарь еще не ознакомился с правилами. Хотя даже пообещал оплатить мне проезд до Киева и проживание там. Я ему посоветовала вернуть эти деньги в обворованную казну Украины. Я прошу Киев меня допросить по закону (по видео связи), но они говорят, что у них нет денег. Так вот если у этого товарища есть лишние деньги, пусть поможет.

- После вашего запроса посыпались обвинения, что вы и преступница, и даже советовали депутаты Верховной рады обратиться к психиатру...

- Знаете, этим товарищам украинским психиатр не поможет, только скамья подсудимым. Депутат, который советовал обратиться мне к психиатру - шут и клоун, его иначе не воспринимают. Знаете, когда гранату дают обезьяне, что происходит? Так вот у этого депутата автомат... Его ненавидят на Украине, но боятся, потому что в руках у него оружие.

- Петру Порошенко вы предложили пожевать галстук, но оговорились, что ему это не поможет. Думаете, нынешнего президента Украины ждет судьба Михаила Саакашвили?

- Я даже боюсь подумать, какая судьба ждут Порошенко и его друзей компаньонов, но галстук не поможет. Наверно, война приносит Порошенко хорошую прибыль, те человеческие жертвы, которые увеличиваются каждый день. А у президента Украины процветание каждый день.

КАК ЭТО БЫЛО

Активист о событиях в Одессе: Бандеровцы кричали: «Русские, горите!»

Около 50 погибших и более 200 пострадавших - таков результат уличных столкновений в Одессе. Десятки людей сгорели в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. Евромайдановцы забросали здание бутылками с зажигательной смесью, когда в нем укрылись сторонники федерализации Украины, стоявшие пикетом на площади перед входом (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска
Наша страна должна передать незалежной сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба. Поднимется ли такой медийный шум, чтобы МВД РФ сочло свои репутационные потери неприемлемыми — или позорная депортация состоится?
Новости 24
В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018
Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни
Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019
Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ
Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека
В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками
Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав
Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза
В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине
Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства
В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли
В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple
Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов
Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа
Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины
Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией
Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм
Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент