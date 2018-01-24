Хорватским детям расскажут об однополых семьях

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:15:48+03:00

Вся эта тема с однополыми браками очень популярна в ведущих европейских странах. В Хорватии она расколола общество Фото: EAST NEWS

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Почти 5 лет прошло с того момента, как Хорватия вступила в Евросоюз. И надо, как говорится, соответствовать. На днях там вышла первая в стране детская книжка, рассказывающая о счастливых малышах, воспитывающихся в однополых семьях. Красочное издание под названием «Моя радужная семья» (My Rainbow Family) содержит минимум текста и максимум ярких иллюстраций мальчика с двумя мамами и девочки с двумя папами.

- Это дает нам надежду на перемены - что мы будем двигаться к более толерантному обществу, - говорит издатель Даниэль Мартинович. - Сначала мы напечатали лишь 500 экземпляров, потому что думали, что книгу купят только наши друзья и единомышленники. Но она привлекла общественное внимание. Мы встретили множество родителей, которые говорили нам: "Мы не члены ЛГБТ, но хотели бы показать нашим детям такую книгу и обсудить с ними темы равенства, толерантности и многообразия».

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На самом деле не все так «радужно», как рассказывает Мартинович. Если в Новой Зеландии, Австрии, Британии или США сказками о влюбленных принцах давно никого не удивишь, то в Хорватии книга разделила общество на два лагеря (в начале декабря 2013 года жители страны на референдуме проголосовали против однополых браков).

Члены хорватской консервативной организации Vigilare сразу выступили против «Моей радужной семьи», назвав ее «пропагандой гомосексуализма» и потребовав от министерства образования запретить ее в школах. Впрочем, в ведомстве протестующих не поддержали, подчеркнув, что родители сами вправе выбирать, что читать их детям.

- Мы совершили ошибку, присоединившись к ЕС, - рассказала в интервью BBC профессор загребского Института развития международных отношений Сенада Шело Шабич. По ее словам, за последние годы в Хорватии усилились консервативные и националистические настроения.

- Политические партии создают картинку либеральной и прогрессивной страны, где царит равноправие. Однако, это только одна сторона медали.

- Вся эта тема с однополыми браками очень популярна в ведущих европейских странах типа Великобритании, Франции или Германии, - говорит политолог, эксперт по Италии Марк Бернардини. - Поэтому соответствующая гендерная политика, можно сказать, является негласным условием для стран-новичков в ЕС. Кроме того, раньше, когда в Европу действительно стремились, такого рода книжки были как бы попыткой польстить брюссельским бюрократам. Это была своего рода демонстрация приверженности европейским принципам и готовности выполнять все, что нужно. Сегодня, как мне кажется, это стремление в ЕС уже не столь актуально из-за очевидных экономических и политических проблем.

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