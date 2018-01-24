31 января 2018 года «голубая» Суперлуна станет «кровавой»

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:40:51+03:00

Землян ждет редкое астрономическое явление, которого не было 152 года

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Пресс-служба Московского Планетария сообщила: 31 января 2018 года полная Луна, став Суперлуной, попадет в тень Земли. Случится ее — Суперлуны — затмение. При этом видимый диаметр нашего естественного спутника увеличится примерно на 8 процентов, а сам его диск окрасится в красно-бурый цвет.

Напомню, Суперлуной астрономы называют полную Луну, которая оказалась у Земли ближе, чем обычно. По словам сотрудника Московского Планетария, Людмилы Кошман, в нынешнее «суперлунее» расстояние между нашей планетой и нашим естественным спутником составит 358 994 километра.

Жители России смогут наблюдать Суперлуну все то время, пока она будет находиться на небе. А затмение - сразу после восхода Суперлуны и до тех пор, пока она не выйдет из тени Земли.

Лунное затмение смогут наблюдатьбольшинство жителей России.

В Московском Планетарии обещают: «увидеть лунное затмение смогут жители практически всей территории России. На юго-западе Европейской территории России, в Украине, Беларуси, Молдове, Прибалтике и в западной части Кавказа будут видны частные и полутеневые фазы затмения.

Вся полная фаза затмения будет хорошо видна за Уралом, а все теневое затмение от начала до конца – в Сибири восточнее реки Иртыш. Наилучшие условия для наблюдения затмения в России сложатся на Дальнем Востоке, где наибольшая фаза произойдет вблизи местной полуночи на большой высоте над горизонтом.

В Москве красно-бурая Суперлуна взойдет после 17-00, уже начав выходить из тени Земли. Поэтому, если не помешают облака, то в течение часа - до 18:11- еще можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок».

Лучше всего Суперлуна видна, конечно, с борта МКС.

В NASA сообщают: астрономическое событие 31 января 2018 года знаменательно еще и тем, что затмение случится не просто с Суперлуной, а с «голубой» Суперлуной.

«Голубой» (Blue Moon) называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. В нынешнем январе такое как раз и произойдет. Первое полнолуние было в первый же день Нового Года, второе - будет 31 января. И сойдутся сразу три события — и «Голубая Луна», и Суперлуна, и ее затмение кровавого оттенка. В NASA такое сочетание назвали «super blue blood moon». Его-то как раз и не было с 1866 года.

Принципиальная схема лунного затмения: попадая в тень Земли, Луна окашиваеься в багрянец.

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Голубая Луна, голубая...

(Из песни Б. Моисеева и Н. Трубача «Голубая Луна»)

СПРАВКА "КП"

То ближе, то дальше

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается вокруг общего центра масс системы Земля-Луна. В результате наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется в апогее. Минимальное расстояние составляет 356400 километров. Максимальное - 406700 километров.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).