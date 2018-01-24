2018-01-24T18:58:24+03:00
Туризм

Турция идет на рекорд: там ждут 5 миллионов российских туристов

Цифра вполне реалистична - в 2017 году на турецких курортах отдохнули 4,7 миллиона наших отпускников. И уже сейчас спрос на летние туры растет
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Поделиться:
В 2018 году турки ждут в гости рекордное количество россиян - 5 миллионов. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССВ 2018 году турки ждут в гости рекордное количество россиян - 5 миллионов. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС
Изменить размер текста:

Зимние каникулы только что закончились, а самые предусмотрительные туристы уже о летнем отпуске думают. И не только мечтают и выбирают, но присматривают конкретные туры и даже их бронируют. И судя по раннему бронированию, лидером летнего сезона-2018 будет Турция, считают в Ассоциации туроператоров России.

В 2017-м году в Анталье, Мармарисе и на других турецких курортах отдохнули 4,7 миллиона россиян. Примерно столько же, сколько в Крыму. Впрочем, турки сравнивают не с Крымом, а со своими же цифрами 2014-го года. Тот год был рекордным для российского туризма - потом случился кризис, обвалился рубль, а затем и чартеры в Турцию запретили.

Так вот: в 2017 году популярность Турции у россиян оказалась даже выше, чем в "докризисном" 2014-м! Об этом с радостью сообщил президент Средиземноморской ассоциации отельеров Турции Эркан Ягчи. Сказалось несколько факторов.

Во-первых, соскучились наши туристы по турецким "ол инклюзивам" - и как только чартерны снова разрешили, народ рванул к морю. Эксперты называют это "эффектом отложенного спроса". Во-вторых, до сих пор закрыт Египет - второй массовый курорт, тоже предлагающий недорогой отдых по системе "Все включено". В-третьих, стабильный курс рубля. В четвертых, холодное лето-2017 в России.

А главное - турецкие отели ради возвращения российских гостей предложили очень хорошие цены. И правительство Турции за каждый чартер доплачиво туроператорам по несколько тысяч долларов. В итоге путевки стоили вполне гуманных денег, в том числе и по сравнению с нашим Черным морем. Это сработало, и еще как!

В 2018 году турки ждут в гости рекордное количество россиян - 5 миллионов. И, похоже, дождутся: сейчас будущие отпускники если и приходят в турагентства за путевками на лето, то выбирают чаще всего Турцию, признают в АТОР. В одних компаних спрос вырос на 25% по сравнению с январем 2017-го, в других на 50%, у некоторых в разы.

Цены, что удивительно, пока на уровне прошлого года. У ANEX Tour, например, тур на май на неделю в 5-звездочный отель и даже с "Ультра все включено" можно купить за 17 тысяч рублей на человека (это с перелетом из Москвы). Тот же вариант в июне стоит 23 тысячи рублей, в августе, в пик пляжного сезона, 25 - 27 тысяч. Конечно, есть и множество более дорогих отелей.

Что будет с ценами дальше? Раз такой ажиотаж - наверняка же турки их поднимут?

- Было бы нецелесообразно резко повышать цены, они должны расти постепенно, - цитирует Эркана Ягчи в АТОР.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Турция»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Отдых в Египте: будут ли российские туристы на Красном море в безопасности
Турпакеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на летний сезон уже приготовлены – открытия прямого сообщения с египетскими курортами туроператоры ждут весной. Но может ли Египет гарантировать российским туристам защищенность? [фото, видео, радиопередача]
Самые холодные места на планете, в которых живут люди
Когда за окном снег и ветер, только новогодняя атмосфера и праздничные украшения спасают от уныния. Однако на Земле есть места, в которых даже ёлка, гирлянды, бенгальские огни и шерстяные пледы не сделают зиму менее суровой для жителей
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу