Турция идет на рекорд: там ждут 5 миллионов российских туристов

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:58:24+03:00

Цифра вполне реалистична - в 2017 году на турецких курортах отдохнули 4,7 миллиона наших отпускников. И уже сейчас спрос на летние туры растет

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Зимние каникулы только что закончились, а самые предусмотрительные туристы уже о летнем отпуске думают. И не только мечтают и выбирают, но присматривают конкретные туры и даже их бронируют. И судя по раннему бронированию, лидером летнего сезона-2018 будет Турция, считают в Ассоциации туроператоров России.

В 2017-м году в Анталье, Мармарисе и на других турецких курортах отдохнули 4,7 миллиона россиян. Примерно столько же, сколько в Крыму. Впрочем, турки сравнивают не с Крымом, а со своими же цифрами 2014-го года. Тот год был рекордным для российского туризма - потом случился кризис, обвалился рубль, а затем и чартеры в Турцию запретили.

Так вот: в 2017 году популярность Турции у россиян оказалась даже выше, чем в "докризисном" 2014-м! Об этом с радостью сообщил президент Средиземноморской ассоциации отельеров Турции Эркан Ягчи. Сказалось несколько факторов.

Во-первых, соскучились наши туристы по турецким "ол инклюзивам" - и как только чартерны снова разрешили, народ рванул к морю. Эксперты называют это "эффектом отложенного спроса". Во-вторых, до сих пор закрыт Египет - второй массовый курорт, тоже предлагающий недорогой отдых по системе "Все включено". В-третьих, стабильный курс рубля. В четвертых, холодное лето-2017 в России.

А главное - турецкие отели ради возвращения российских гостей предложили очень хорошие цены. И правительство Турции за каждый чартер доплачиво туроператорам по несколько тысяч долларов. В итоге путевки стоили вполне гуманных денег, в том числе и по сравнению с нашим Черным морем. Это сработало, и еще как!

В 2018 году турки ждут в гости рекордное количество россиян - 5 миллионов. И, похоже, дождутся: сейчас будущие отпускники если и приходят в турагентства за путевками на лето, то выбирают чаще всего Турцию, признают в АТОР. В одних компаних спрос вырос на 25% по сравнению с январем 2017-го, в других на 50%, у некоторых в разы.

Цены, что удивительно, пока на уровне прошлого года. У ANEX Tour, например, тур на май на неделю в 5-звездочный отель и даже с "Ультра все включено" можно купить за 17 тысяч рублей на человека (это с перелетом из Москвы). Тот же вариант в июне стоит 23 тысячи рублей, в августе, в пик пляжного сезона, 25 - 27 тысяч. Конечно, есть и множество более дорогих отелей.

Что будет с ценами дальше? Раз такой ажиотаж - наверняка же турки их поднимут?

- Было бы нецелесообразно резко повышать цены, они должны расти постепенно, - цитирует Эркана Ягчи в АТОР.