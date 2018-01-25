Юнус-Бек Евкуров - к 80-летию великого барда: Песни Высоцкого - о моих бойцах, обо мне, о тех, кого терял в бою

25 Янв. 2018 2018-01-25T02:33:19+03:00

Юнус-Бек Евкуров о песнях Высоцкого: "Я их понял, услышал по-другому - в «горячих точках». Когда в бою, когда - рядом опасность, когда ты - в атаке, когда - в обороне".

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- ...Товарищ генерал! Мы с вами в нашем эфире уже пели военные песни Высоцкого.

- Да... (Речь о моей передаче «Он вчера не вернулся из боя...» из цикла «Великие песни» - она прозвучала на Радио «Комсомольская правда» 30.07.2015 г., вы ее снова можете прослушать прямо здесь, на нашем сайте.) Эти песни всегда со мной... И спасибо тебе, что звонишь мне снова...

- ...да - накануне 25 января, в этот день Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.

- Если б не эта такая горькая «бы»... Я-то узнал Высоцкого до того, как связал свою жизнь с армией.

- В юности я тоже «бредил» этими песнями... А это песни Высоцкого «мобилизовали» вас в Вооруженные силы, да?

- Нет, не так. Не надо сочинять красивые легенды. Про песни Высоцкого. Мне они все нравились - не только военные... Но я их понял, услышал по-другому - в «горячих точках». Когда в бою, когда - рядом опасность, когда ты - в атаке, когда - в обороне... Нет, ты не поешь Высоцкого. Но внутри - в сердце, в душе - смысл слов, музыки, - когда-то, где-то услышал, и вот все с тех пор - в тебе.

Интервью с генералом Юнус-Беком Евкуровым - о военных песнях Высоцкого 00:00 00:00

- В тот раз мы это с вами вспомнили... (пытаюсь напеть)

«Почему все не так? Вроде все как всегда:

То же небо - опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух и та же вода,

Только он не вернулся из боя»...

- Да, до глубины души пронимает, знаешь.

- «Нынче вырвалась, будто из плена, весна,

По ошибке окликнул его я...»

- «Друг, покурить дай...» (Евкуров меня старается поддержать) Так?

- Нет! «Друг, оставь покурить! - А в ответ - ....»

- «...тишина». Да.

- «Он вчера…»

- «Он вчера не вернулся из боя».

Понимаешь, как... Только-только рядом мы были - вдвоем. С парнем этим, с бойцом. И его нет уже. Он - в цинковом гробу.

А я же не пью - знаешь. Спирта не глотнешь. И только - глоток из частички души Высоцкого, что ли, а у него это - в каждой песне. В каждой! И это спасало.

- «Наши мертвые нас не оставят в беде...»

- Вот-вот, о тех, кто погиб, надо помнить. И чтить родных тоже - их мать, отца, братьев, сестер. Помогать им.

- «Наши павшие, как часовые…

Отражается небо в лесу, как в воде,

И деревья стоят голубые».

А помните, Высоцкий говорил, что старается для своих песен - и военных тоже - выбирать образы Героев, которые - в момент риска, когда могут заглянуть в лицо смерти.

«Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,

Принял пулю на вдохе,

Но на Запад, на Запад ползет батальон,

Чтобы солнце взошло на Востоке».

- Почему он это все так знал - иногда думаю. Фронтовую жизнь, переживания солдат... Потому что и рос, и воспитание получил, и мужал, и писал стихи, песни, и пел - тогда, когда рядом - в доме, во дворе - жили еще фронтовики Великой Отечественной... Не надо так долго об этом. Заканчиваем, Саш... Песни Высоцкого - о тех, с кем воевал, кого терял я в бою... И, наверное, обо мне.

- А мне эта, когда я служил в армии, нравилась...

«Нам говорили: "Нужна высота!"

И "Не жалеть патроны!"

Вон покатилась вторая звезда -

Вам на погоны».

А почему они так востребованы, товарищ генерал?! И Высоцкий, и его песни.

- А как раз поэтому.

- Еще вот вспомним, ладно?

«А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата».

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