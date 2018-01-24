Соевое, миндальное, коровье, кокосовое, козье… Какое молоко подойдет именно вам?

24 Янв. 2018 2018-01-24T23:54:25+03:00

Основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий, фосфор, хлор и сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Магазинные полки сегодня предлагают такую огромную альтернативу, что глаза разбегаются. Но какое из всего разнообразия молока самое лучшее, вкусное и полезное? Однозначного ответа нет, потому что разным людям подходят разные молочные продукты. Давайте разбираться подробнее.

КОРОВЬЕ

С таким богатым выбором молочных продуктов легко забыть о традиционном. Коровьем. Особенно теперь, когда появилось огромное количество противников употребления такого продукта человеком, мол, и казеина много, и усвояемость из-за определенных ферментов снижается… Но несмотря на все это, коровье молоко было и остается одним из главных продуктов питания человека на протяжении многих веков.

Тем более, что сегодня можно выбрать от самых жирных вариантов коровьего молока (до 8%), до самых низкокалорийны, а то и вовсе без жира.

В любом случае, такой напиток содержит добрую дозу витамина В12 и впечатляющее количество калия и белка.

Один стакан обезжиренного коровьего молока содержит 90 калорий, 0,5 г жира, 126 мг натрия, 13 г углеводов, 0 г клетчатки, 12,5 г сахара и 8 г белка.

СОЕВОЕ

Такое молоко, которое производят из сушеных соевых бобов с добавлением воды, является классическим заменителем своего коровьего сородича. Больше всего подходит для людей, которые не переносят лактозу или имеют чувствительность к некоторым компонентам. В таком случае соевое молоко - отличный выбор.

Оно содержит столько же кальция, сколько и привычное нам коровье, но у него есть и минус – невысокое содержание белка по сравнению с некоторыми другими видами молока.

Что касается консистенции, то этот напиток более насыщен и богат по вкусу, поэтому его часто выбирают настоящие гурманы. Особенно это касается ванильных сортов - благодаря своему необычному вкусу, такое становится лучшим вариантом для завтрака с хлопьями, низкокалорийных коктейлей и деликатесной выпечки.

Как и в случае с молоком коровы, у соевого тоже есть из чего выбрать - есть сорта жирные и с пониженным содержанием калорий.

1 стакан свежего ванильного соевого молока содержит 73 калории, 1,5 г жира, 98 мг натрия, 8 г углеводов, 1 г волокна, 6 г сахара и 6 г белка.

КОЗЬЕ

По химическому составу и своим свойствам такое близко к коровьему, но в отличие от него, содержит больше белка и кальция. А благодаря содержанию каприновой и линолевой кислот, такое молоко легче усваивается организмом человека.

Также молоко от козы богато витамином А и содержит больше железа и магния.

1 стакан козьего молока содержит 130 калории, 5 г жира, 100 мг натрия, 9 г углеводов, 9 г сахара и 7,5 г белка.

МИНДАЛЬНОЕ

Благодаря своему супернизкому содержанию калорий и утонченному вкусу, этот вид молока чаще всего выбирают адепты здорового образа жизни. Имеет легкий ореховый вкус, и становится отличным выбором для тех, кто чувствителен как к молочным, так и к соевым продуктам.

Среди минусов - низкое содержание кальция и белка.

1 чашка несладкого ванильного миндального молока содержит 35 калорий, 2,5 г жира, 178 мг натрия, 2 г углеводов, 0,5 г волокна, 0,5 г сахара и 1 г белка.

Магазинные полки сегодня предлагают такой огромный выбор молока, что глаза разбегаются.Фото: Тимур ХАНОВ

КОКОСОВОЕ

Многие заблуждаются, думая, что кокосовое молоко - это тот самый сок из ореха. На самом деле это не так. Кокосовое молоко делают из копры (белая часть кокосового ореха, располагается между соком и кожурой).

Уникальное сочетание жирных кислот такого вида молока оказывает положительное действие на головной мозг, улучшает состояние людей, страдающих от эпилепсии и болезни Альцгеймера. Вещества в продукте повышают уровень «хорошего» холестерина, а его антиоксидантный эффект уменьшает вероятность развития болезней сосудов и сердца.

Но большинству видов кокосового молока типично низкое содержание кальция и белка. Хотя если вы любите кокосовый аромат и не возражаете против лишнего жира, это может быть правильным выбором. Особенно такое молоко хорошо «работает» с кофе, овсянкой и в коктейлях.

1 стакан несладкого кокосового молока содержит 50 калорий, 5 г жира, 15 мг натрия, 1 г углеводов, 0 г клетчатки, 0 г сахара и 1 г белка.

МОЛОКО ИЗ КЕШЬЮ

Молоко кешью - одна из самых последних новинок среди всех видов молока. Несладкий вкус, низкое количество калорий и легкий орехово-сливочный вкус. Плюс к тому, часто производители «укрепляют» такой напиток кальцием.

Но, как и большинство аналогов, у молока из кешью низкий уровень белка.

1 стакан несладкого молока кешью содержит 30 калорий, 2,5 г жира, 123 мг натрия, 1 г углеводов, 0 г клетчатки, 0 г сахара и 0,5 г белка.

ВЕРБЛЮЖЬЕ

Традиционный напиток для восточных и азиатских стран, где во многих школах и детских садах входит в обязательный рацион питания. Такое «почтение» к напитку не случайно – он богат высоким содержанием микроэлементов (в сравнении с коровьим), имеет необычный сладко-соленый вкус, но главное, содержит кальций, фосфор, железо, серу и много других полезных веществ. Среди полезных свойств верблюжьего молока в том числе противостояние таким хроническим заболеваниям, как аллергия.

Но будьте внимательнее: такое молоко достаточно жирное, поэтому тем, кто соблюдает диету, оно может не подойти.

1 стакан верблюжьего молока содержит 170 калорий, 10 г жира, 9 г углеводов, 8 г белка.

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Ну, за здоровье!Фото: EAST NEWS

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