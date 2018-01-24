Женщина, которой ревнивый муж отрубил руки: Злости нет, научилась печатать локтем

24 Янв. 2018 2018-01-23T22:52:38+03:00

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Про этот жуткий случай в Серпухове знает уже вся страна. В декабре прошлого года 26-летний Дмитрий Грачев вывез свою жену Маргариту в лес, достал топор и по кускам отрубил ей кисти обеих рук. Семейная пара была в состоянии развода. И мужчина решил: так не доставайся же ты никому!

Одну руку Рите спасти не смогли. А вот левую кисть сумел «собрать» московский микрохирург Тимофей Сухинин... Рита больше двух недель провела в больнице. И только перед самым Новым годом врачи разрешили ей выписаться и провести праздники с маленькими сыновьями - одному мальчику недавно исполнилось пять лет, другому - три. Вся эта история в деталях - из первых уст.

Жили как соседи

- Мы с Димой вместе учились в школе, - рассказывает Рита. - Он старше на год, но мы были в одном классе. В одно училище поступили. Но тогда еще не встречались. Потом Дима вернулся из армии, начал оказывать знаки внимания. Предложил пожениться...

- В школе он какой был?

- Учился плохо, но ухаживал красиво.

Рита рассказывает: несколько лет они жили хорошо. Но со временем Дима стал меняться. Точнее, менялось его отношение к Рите и семье.

- В последний год он перестал обращать на меня внимание. Жили как соседи. Он сам себе готовит, я - себе и детям. Попытки объясниться ни к чему не приводили. Ему было все равно. Осенью попросила его переобуть машину в зимнюю резину. Объясняю, что я детей на ней вожу, это вопрос безопасности. Он отказался. Шины менял брат.

Маргарита Грачева рассказала свою историю в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Может, у него появилась другая женщина?

- Не думаю. Хотя не знаю. Мои соцсети всегда были открыты. А я доступа к его страничкам не имела.

Думала, что мы разведемся спокойно. Но когда он меня первый раз избил, поняла, что так не получится. Он меня постоянно контролировал, проверял. Даже смотрел камеры на дорогах. Есть такой портал «Безопасный Серпухов», где можно следить за улицами города через веб-камеры. Он их отслеживал с 9 утра до 5 вечера - по модели и номеру машины, на которой я ездила. Звонил каждые 10 - 15 минут. Где я, чем занимаюсь. Приходил на работу и рассказывал моим коллегам, какая я плохая. На него все смотрели: «От нас-то ты чего хочешь?» Я просила его: «Прекрати эту паранойю». Мне кажется, он сам не понимал, зачем он это делает.

«Не хотела, чтобы его задержали»

Рита просила о разводе. Дима был против, дико ревновал. И однажды впервые избил жену.

- Было около четырех часов утра. Я спала, а Дима взял мой телефон. Увидел, что в переписке с коллегой была удалена эсэмэска. С этим коллегой мы накануне виделись - я передавала ему развивающую ручку, которую нужно было запаять. До этого я мужа просила это сделать, но он отказался. Коллега мне в 10 вечера написал: «Ты дома?» Я ответила: «Да». Но эсэмэску эту удалила, чтобы Дима не начал фантазировать и не подумал, что я развожусь из-за кого-то персонально.

Проснулась от того, что Дима меня тряс: «Ты знаешь, кто такой Александр?» Я ответила, что да. И муж стал меня бить. Живот я накрыла подушкой. Он бил по ногам. Мы жили в однокомнатной квартире. Дети спали рядом. Младший сын проснулся: «Мама, тебя бьют?» Потом он сказал, что папу надо в полицию посадить. Дима на сына обиделся: «Ты предатель!» В эту же ночь Дима порвал мой паспорт, чтобы я не могла подать заявление о разводе.

- Вы заявление о побоях подали?

- Нет.

- Почему?

- Не хотела, чтобы его задерживали. Жалела...

- А этот коллега, Александр, сейчас рядом с вами?

- Нет. Он просто коллега. Мы не встречались как мужчина и женщина. И после случившегося ни разу не общались.

Жаловался и плакал

А недели через полторы Дмитрий вывез супругу в лес. Отобрал телефон, приставил к горлу нож.

- Начал водить ножом по горлу и спрашивать: «Ты мне изменяла?» Я сказала правду: «Нет». Дима сказал, что верит. После этого отвез меня в город.

Тогда Рита и написала заявление.

- В полиции нас десять раз спросили: вы точно хотите это заявление подавать? - говорит мама Риты, Инна Шейкина. - Мол, многие женщины пишут, а потом забирают. Но мы настояли.

После всей этой истории подмосковная полиция проводила проверку. И выяснила: заявление действительно было, но участковый не отреагировал должным образом. Возможно, не спусти он все на тормозах, у Риты бы сейчас были обе руки...

- После этого первого выезда в лес я говорила с Димой два раза, - продолжает Инна Шейкина. - Он мне жаловался: «У меня земля из-под ног уходит. Не знаю, что мне делать. Семья не должна распадаться». Плакал. Мне его даже жалко стало. Рита настояла, чтобы они с Димой разъехались. Восстановила порванный мужем паспорт. Убедила подать вместе с ней в загс заявление о разводе.

Несколько недель Дмитрий вел себя ровно. Трагедия произошла 11 декабря. В тот день предложил отвезти на машине детей в садик, а потом подбросить Риту до работы. В багажнике уже лежали топорик и жгуты...

В первый раз Дмитрий избил жену, увидев, что одна из СМС в ее телефоне удалена.Фото: vk.com

«Не прощу»

Девятого января Грачевых официально развели. С арестованным Дмитрием продолжают работать следователи, Рита пытается вернуться к обычной жизни.

- Сейчас мои руки - мама, - улыбается она. - Сама я могу пока что максимум дверь открыть или окно. Вот научилась печатать на планшете локтем...

Многие удивляются: несмотря на пережитое, Рита находит в себе силы улыбаться.

- Мне кто-то уже говорил: наверное, тебя пичкают успокоительными... Нет, не пичкают. Я Диму не прощаю и не прощу никогда. Но злости у меня нет. Надо жить, растить детей. Считаю, что самое большое наказание для него - чтобы он понял, что сделал, осознал и жил с этим.

- Детям о том, что произошло, рассказали?

- Нет, психолог сказал: не нужно. Объяснили сыновьям, что я попала в аварию, а правая рука у меня потом будет как у робота. Дети проще относятся ко всему этому. Не все понимают...

МНЕНИЕ ВРАЧА

«У Риты хороший настрой»

Вместо правой руки у Маргариты культя. Через несколько недель нужно будет решать вопрос с протезом. Нашлись добрые люди, которые обещают помочь его приобрести.

Левой, пришитой руке предстоит долгий период восстановления. Микрохирург Тимофей Сухинин из столичной городской клинической больницы № 71 - тот самый доктор, который оперировал Риту, - рассказал «КП», как идет восстановление руки.

- Сейчас Рита делает упражнения для пальцев. Через месяц сможет полностью начать реабилитацию, - объясняет Сухинин. - Настрой у нее хороший. Это очень важно. Разрабатывать пришитые пальцы или кисть - тяжелый труд, это очень больно, до слез. Многих пациентов приходится как-то дополнительно мотивировать. У Риты такой проблемы нет.

ПОСЛАНИЕ

«Жди меня. Иначе оболью кислотой и убью»

Находясь в СИЗО, Дмитрий Грачев пытается связаться с теперь уже бывшей женой. С одним из общих знакомых передал записку: «Передай Рите чтоб ждала и что я ее никому никогда не отдам. Передай все это слово в слово. Или она моя или ничья». (Пунктуация сохранена.)

- Страшно?

- Он, когда вез меня в больницу после случившегося, тоже угрожал, - отвечает Рита. - Был готов к тому, что его посадят. Сказал: «Жди меня. Иначе я так же отрежу руки твоим родственникам. Тебя - оболью кислотой и убью»... Но давайте не будем об этом.

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Корреспондент «КП» побывал в гостях у Маргариты Грачевой

Рита старается. Показывает, чему смогла научиться за последние недели. Вместо правой руки у 25-летней Риты культя. Но она уже вовсю печатает на планшете - локтем.

- Подруги смеются. Говорят, что я уже быстрее их писать наловчилась, - рассказывает Рита. - Только долго пока не могу - рука затекает. (подробности)