2018-01-23T11:29:07+03:00
Звезды

70-летний Ренат Ибрагимов сам примет роды у молодой жены

Это будет девятый ребенок певца
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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У прославленного баритона пятеро детей от предыдущих браков и три ребенка от нынешней супруги Светланы. ФОТО Лейла МатарУ прославленного баритона пятеро детей от предыдущих браков и три ребенка от нынешней супруги Светланы. ФОТО Лейла Матар
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У Рената Ибрагимова в прошлом году был юбилей. В конце ноября артисту исполнилось 70 лет. Но широко отмечать торжество он не стал. И лишь 31 января в Кремлевском дворце состоится его юбилейный концерт «По морю жизни».

- Ренат Исламович, почему вы решили отложить торжество?

- Сначала задумывал все поскромнее. Но друзья убедили меня, что надо сделать большой концерт в Кремлевском дворце. Пришлось готовиться.

- Ваша супруга Светлана моложе вас на 40 лет. Слышала, она снова готовится стать мамой. Как вы восприняли новость, что в 70 лет опять станете отцом?

- Я рад! Дети - украшение нашей жизни.

- Как относитесь к тому, что мужчины сейчас стремятся присутствовать при родах?

- Считаю, мужчина обязательно должен присутствовать при родах! Его психология может в лучшую сторону измениться по отношению к женщине и ребенку. Я и сам принимал роды, у меня большой опыт. Восьмого ребенка сам принимал, в бане с женой рожали.

- Это внезапно, что ли, случилось?

- Нет, мы заранее договорились, как будем рожать. Решили, что это произойдет дома, в бане.

- Ходили на курсы, с врачами советовались?

- Да, готовился, читал информацию специальную.

- А девятого ребенка тоже будете сами принимать?

- Да! Только дома будем рожать. А вообще с возрастом отношение к детям совсем другое.

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