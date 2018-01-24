Андрей Гайдулян начинает карьеру в Голливуде

24 Янв. 2018 2018-01-24T01:48:08+03:00

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Андрей Гайдулян оптимист и очень жизнерадостный человек. Его Саша из сериалов «Универ» и «СашаТаня» смешной, порой нелепый, но всегда веселый и располагающий к себе. Вся страна переживала, когда несколько лет назад артист боролся с онкологическим заболеванием. Справился, победил. Сейчас у Андрея новый этап в жизни - в конце 2017 года он развелся и все силы теперь отдает работе: открыл бизнес и уехал покорять Голливуд. Правда, скоро придется вернуться - много сериальных съемок в России.

«Американские актеры в театре халтурят»

- На этой неделе на ТНТ начался новый сезон сериала «СашаТаня». Мне кажется или вы по сравнению с предыдущими сезонами уменьшились в объеме? Напоминаете мне Андрея Гайдуляна пять лет назад, когда начинался сериал.

- Я похудел в новом сезоне, ну и мой герой вместе со мной. Поэтому выгляжу лучше, чем в предыдущих сериях.

- Сколько сбросили и как?

- Похудел, занимаясь спортом. Для меня самым сложным, как и для всех худеющих, было закрепить вес. Я за год худел и набирал обратно три раза. Где-то полгода назад я похудел в очередной раз на 8 килограммов и вот держу этот вес.

- Какой стимул?

- Готовлюсь к работе в Голливуде.

- Поэтому вы уже месяц в Америке? Чем занимаетесь?

- У меня месяц перерыв между съемками новых сезонов в сериале «СашаТаня», и я его решил использовать с пользой. Думал, как Бузова, поехать в Таиланд и неподалеку от нее наслаждаться теплом и морем, но в итоге решил совместить отдых в солнечном месте с работой и отправился в Лос-Анджелес. Первый раз я здесь был восемь лет назад (учился) и с тех пор влюбился в этот город. Тогда плохие знакомые меня отговорили здесь остаться: «Будешь всю жизнь играть русских, не стоит здесь начинать карьеру…» Все, что ни делается, все к лучшему. Зато теперь я твердо понял - хочу начать здесь карьеру.

- Желающих работать в Голливуде много. С чего начали?

- Прошлым летом я отснялся в полнометражном фильме. В Лос-Анджелесе у меня есть друзья, которые пригласили на эти съемки. Это не очень высокобюджетное кино, но я получил первый опыт работы в настоящем голливудском фильме. Съемки проходили под Лос-Анджелесом, я играл ученого, который пытается спасти Землю, точнее то, что от нее осталось. Сейчас приехал на озвучку. Поработали над акцентом.

- Хорошо говорите по-английски?

- Да, но пока недостаточно, чтобы я мог импровизировать на прослушиваниях - спокойно и не напрягаясь. Поэтому погружаюсь в языковую среду как можно чаще.

- Ну хоть пару собеседований прошли?

- Если честно, то да. Об одном расскажу. В России я много играю в театре - в антрепризных спектаклях. Пару лет назад предложили сыграть в спектакле по пьесе 2012 года американского драматурга о Нью-Йорке. Спектакль в итоге не состоялся, а пьеса так понравилась, что я позвонил переводчику, он мне предоставил оригинал на английском языке, с ним я и прилетел в Америку. Мне организовали встречу в знаменитом театре Лос-Анджелеса Actors Gang, которым руководит Тим Роббинс. Пока что она прошла безрезультатно, но по крайней мере я начал общаться с театральным сообществом в Лос-Анджелесе.

- На их театральных постановках успели побывать?

- Я видел пьесы с Кейт Бланшетт, Умой Турман - и даже готов был бы сказать им в глаза, что это настоящий отстой. Я сам участвовал в не очень хороших проектах в театре, поэтому вижу, когда спектакль сделан за 10 дней, то есть актеры просто выучили текст, сидят и разговаривают. И это на Бродвее! В нашей стране другой уровень театра и другое к нему отношение. Но я не оставляю идеи поставить здесь пьесу. Обожаю энергетику Лос-Анджелеса. Пятый раз приезжаю сюда и становлюсь другим человеком: через пару недель улыбаюсь в ответ на «фальшивую» американскую улыбку. И мне это нравится - люблю Москву и этот город надежд. Наверное, мечтал бы жить на два города.

«Никто никому не изменял»

- А ведь еще недавно вы путешествовали с женой Дианой. Вы были вместе семь лет, летом 2016 года сыграли свадьбу. Почему сейчас не вместе? Это ссора и есть надежда на примирение или развод?

- Мы развелись. Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось.

- У вас появилась девушка?

- Нет, я один.

- Зато появилось время на бизнес. Вы открыли свое дело.

- Да, я накопил определенную сумму и хотел вложить деньги в какой-то проект. Мы с моим другом-бизнесменом придумывали кучу проектов: думали открыть кафе, ресторан, интернет-магазин продуктов, мы даже создавали приложения для айфона (общались с программистами и т. д.)... Не знали, с чего начать. И вот однажды с другом шли мимо пиццерии, оттуда доносился вкусный запах, купили еду домой. Я часто бывал в Италии, эту страну обожаю и хорошо знаю, так же как и ее кухню. Я никогда не заказывал на дом пиццу в Москве, потому что не мог найти по вкусу похожую на итальянскую. В общем, купленная случайно пицца оказалась замечательной. Я зашел на сайт той самой пиццерии «Помодорро», почитал о ней, созвонился с ребятами, которые ее открыли и развивают по франшизе... Мне эта тусовка очень понравилась, я предложил им идеи по развитию бизнеса и стал совладельцем предприятия.

Андрей и Диана Очилова играли свадьбу в Италии, в старинном городке Трани. А через год расстались. Фото: канал ТНТ

- Финансовая отдача есть?

- Конечно, прибыль есть. Все очень быстро произошло: каких-то там пять месяцев, и я уже, можно сказать, успешный ресторатор…

- Как сложнее деньги зарабатывать: актерским трудом или будучи бизнесменом?

- Сложно совмещать. У меня с 9 утра до 9 вечера съемки, а после 10 я уже назначаю людям встречи, разбираюсь с документами и бухгалтерией, подписываю бумаги, изучаю новую информацию. У меня есть управляющий, но так или иначе все контролирую. Для меня это очень сложно, но интересно. Пока нахожусь в Лос-Анджелесе, на связи со своим управляющим. Главное в жизни - делать то, что тебе нравится. Мне нравится моя пиццерия, мне нравится все, как у меня сложилось сейчас.

- Образ жизни ведете активный. Значит, силы и здоровье есть. Как сейчас себя чувствуете?

- Все слава богу.

КСТАТИ

«Мы оба вспыльчивые, ругались по мелочам»

Сразу после свадьбы Андрей Гайдулян делился с нами в интервью историей своего брака.

- Предложение Диане я сделал года два назад, планировали свадьбу на лето прошлого года, но по понятным причинам сыграть ее не смогли (Андрей проходил курс лечения от онкологического заболевания. - Авт.). Этим летом незадолго до свадьбы мы поругались и даже разъехались. Но хватило разума понять, что если столько вместе пройдено, то не нужно расходиться и все наладится. Нельзя идти на поводу эмоций. В какой-то момент после очередной ссоры мы с Дианой встретились и решили, что пора завязывать. Через шесть лет не надо доказывать, кто главный, уже не раз решены сложные ситуации, понимаешь, когда надо промолчать, попросить прощения, если не прав. Мы оба вспыльчивые, ругались по мелочам - нервы сдавали. Обсудив ситуацию, приняли решение расписаться в Москве, а сыграть свадьбу в Италии.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей ГАЙДУЛЯН родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. В 2006 году окончил актерский факультет Института современного искусства. В 2007-м утвержден на одну из главных ролей в сериале «Универ», в последнем сезоне его герой Саша женился на Тане. Они уже пятый год живут в сериале «СашаТаня». Сыграл в фильме «Про войну», занят в антрепризных спектаклях.