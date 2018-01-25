Чтобы удержать любимую, Высоцкий бросался на капот машины

25 Янв. 2018 2018-01-25T02:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Валерий Перевозчиков, который в свое время общался с Владимиром Высоцким, его родными и друзьями, недавно написал книгу «Высоцкий. Только самые близкие». С разрешения издательства «Алгоритм» публикуем фрагменты из книги.

Школьное хулиганство

На Малую Грузинскую к Нине Максимовне Высоцкой, маме Владимира Семеновича, я ходил начиная с конца 1987 года, последняя встреча была в начале 1990 года. Даже пил чай на кухне. Нина Максимовна показывала мне коробки из-под различных сортов чая. Потом я узнал секрет знаменитого чая Высоцкого: «он по ложечке насыпал из разных коробок».

- В десятом классе, а может быть, и раньше Володя мне говорит: «Мамочка, хочешь доставить мне удовольствие - купи к дню рождения гитару...», - вспоминала мама Высоцкого. - Купила ему гитару, тогда это было просто. И самоучитель - известного тогда гитариста Михаила Высоцкого: «Вот, учись». - «Нет, мама, я уже сам умею». Сел и сыграл что-то простое. Кто-то научил его во дворе...

Помню случай с морковкой. Володя мне говорит: «Мамочка, мне нужно плесень на хлебе вырастить». А у меня на столе на блюдечке лежала морковка, я ее машинально прикрыла банкой и забыла. И на ней образовалась плесень - очень красивая плесень. Володя принес эту морковку в школу. Класс хохотал! Потому что учительницу Елену Сергеевну прозвали Морковкой и она это знала. Преподавала она ботанику, и когда все это увидела, то сказала: «Высоцкий, какое вы ужасное существо!» А Володя сострил: «Я был веществом, а стал существом». И опять в классе все захохотали. Все мы в детстве шкодили...

Позже у них в студии были занятия по светским манерам, ну, например, как держать себя за столом. Так они в чашки вместо чая иногда наливали вино. И преподавательница рассказывала: «Я ничего не понимаю, к концу занятия они все такие веселые...» Манеры у них, кстати, преподавала княгиня Волконская.

Книга «Высоцкий. Только самые близкие»

«Отчим обижал Володю»

Москва, осень 1990 года, разговор с отцом - Семеном Владимировичем Высоцким:

- Мама Володи Нина Максимовна жила со своим Жорой Бантошем (второй муж. - Ред.), который бил Володю! Сволочь! Он был мужик здоровый... Как-то бросил в сына эту бронзовую штуку. Вот попал бы - и не было бы Володи! Но Володька как-то увернулся. Вот тогда-то Нина и закричала: «Иди к папе!» И отправила его ко мне на какое-то время. У меня есть документ: суд Свердловского района Москвы присуждает сына отцу. Так там было и написано - «из-за несовместимости жизни матери и ее незаконного мужа с моим и ее родным сыном».

Я горжусь тем, что честность, внутренняя культура - это у Володи от меня. И Володя сам говорил: «Это - от папы!»...

Кобзон пел Володины песни и сейчас поет. Я помню, как Иосиф приходил ко мне с Гурченко, а привел их Володя. Кстати, когда Кобзон был мужем Гурченко, там Сева Абдулов крутился - он влюбился в Гурченко. И они с Кобзоном даже дрались из-за нее.

Иосиф - человек достойный во всех отношениях. Когда после смерти Володи мы все были практически в невменяемом состоянии, Кобзон сделал все! А теперь даже не говорит, сколько он заплатил за поминки... Иосиф сделал после смерти Володи больше, чем все близкие друзья, вместе взятые.

Уникальный трюк на стене

Разговор со знаменитым режиссером Геннадием Полокой, близким другом Высоцкого:

- Когда актеры подписывают договор, они всегда ведут битву за лишние две-три сотни рублей. А Высоцкий говорил - за ставку. А точнее так: «Как получится, так и пишите, я согласен» - вот его позиция.

Высоцкий обладал феноменальным ухом... Даже не слухом, а именно ухом - и в этом смысле равных ему я не знаю. Потому что, работая в кино, я часто просил поэтов и композиторов сделать песню «под кого-то». И в этом смысле Володя был неподражаем. Допустим, ему говорили: «Володя, напиши под Овидия». Он говорил: «Дайте мне Овидия». Ему дают томик Овидия, он читает его в течение какого-то небольшого времени. И через час пишет стихи под Овидия.

В картине «Одиножды один» нужны были обрядовые свадебные песни. Можно было пойти по простому пути - взять настоящие русские народные. А Высоцкий взял сборники народных песен, подлинных, изучил их и написал свои обрядовые песни для русской свадьбы. В них было удивительное сочетание полного знания материала, владения им и ощутимое присутствие самого Высоцкого.

Володя обладал целым набором необычайных способностей. Его пластическая одаренность, чувство формы, чувство силуэта, природный шаг - все то, чем обладают балетные артисты, - это тоже феноменально. Он нигде специально не учился танцу. Очень жалею, что не сохранилась его проба на «Одиножды один». Его трюк уникален и физически необъясним. Он прыгал на стенку и делал на ней два чечеточных удара ногами! Я не понимаю, как это возможно. Но ведь Володя делал это на глазах у всей съемочной группы.

Вспоминал Иван Дыховичный: «В Ленинграде на концерте произошел замечательный случай. Мы с Володей сидели на подоконнике, а мимо в зал еще шли люди. И один из них сказал: «Смотри, Высоцкий!» А другой говорит: «Да ладно... Высоцкий - с гитарой!» Они прошли, Володя их догнал: «Почему с гитарой?! Что, она у меня из бока растет?!» Иногда на концертах Высоцкий использовал этот образ - «гитара растет сбоку»...

Татьяна Иваненко родила от Высоцкого дочь. Фото: kino-teatr.ru

«Марина Влади хотела ребенка, а родила я»

Среди «страшных тайн», которые открыла Марине Влади Фарида Володарская (жена драматурга. - Ред.), была и такая: у Высоцкого на стороне растет дочь. Как прореагировала тогда Марина - неизвестно. Но Артур Сергеевич Макаров, который несколько лет был ее доверенным лицом, рассказывал мне, что в начале 90-х годов Марина Влади встречалась с дочерью Высоцкого и ее мамой - актрисой Театра на Таганке Татьяной Иваненко. Тем самым она как бы признала отцовство В. Высоцкого. В театре, конечно, знали об отношениях Высоцкого и Иваненко, более того, практически никто из театральных друзей не сомневался, что Настя - дочь Высоцкого.

В театре знали, что в 1977 году, во время гастролей в Париже, Татьяна подошла к Марине Влади и сказала:

- Знаете, я очень люблю вашего мужа...

- Я тоже очень люблю своего мужа, - спокойно ответила Марина.

Валерий Янклович в то время работал главным администратором Театра на Таганке, а в последние годы жизни Высоцкий был одним из самых близких людей: «Я однажды спросил у него:

- Вот ходят слухи, что у тебя ребенок от Иваненко... Скажи, пожалуйста, это правда? Володя засветил вопросом на вопрос:

- А как ты думаешь, если бы я был так уверен, что это мой ребенок, неужели бы стал отказываться от него?!

Хотя потом я слышал от других людей совершенно противоположное».

Свидетельство друга Высоцкого Бориса Диодорова: «С Татьяной у Володи были сложные отношения. Бурная сцена, все - разрыв! Расстаются навсегда. Я собираюсь увезти ее на машине, а Володя бросается на капот: «Стой!»

«Я знаю одно: Влади хотела от него ребенка, но он был против. А вот родила я», - призналась однажды Иваненко. Татьяна рассказала, как ее родители вначале не принимали Высоцкого... Но она устроила встречу. В. В. пришел с гитарой, спел несколько песен... И навсегда покорил отца и маму.

КСТАТИ

Внебрачная дочь посвящала папе стихи

25 января 1998 года в фойе Театра на Таганке группа Пятигорского телевидения снимала фрагмент передачи, посвященной 60-летию Владимира Высоцкого. И вот с камерой и микрофоном мы подошли к девушке, имени и фамилии которой, естественно, не знали:

- Кто Высоцкий для вас?

- Вы знаете, я, наверное, буду немного необъективна, потому что я дочь актрисы Театра на Таганке Татьяны Иваненко... Высоцкий для меня - это наша история.

- А сколько вам было лет, когда не стало Высоцкого?

- Тогда мне было восемь лет.

- Говорите, пишете стихи. А есть у вас стихотворения, посвященные Высоцкому?

- Да, есть. Безусловно...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тест «КП»: Знаешь ли ты творчество Высоцкого

Владимир Семенович сыграл более 50-ти ролей в театре и кино. А сколько песен, баллад и стихов написал известный на весь мир автор-исполнитель, наверное, точно не скажет никто. И армия поклонников Высоцкого с каждым годом только ширится. Если вы – один из них, вы легко ответите на вопросы нашего теста (Пройти тест).