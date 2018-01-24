В Давосе американцы прячутся от Дворковича

24 Янв. 2018 2018-01-24T21:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что Россия окажется на Всемирном экономическом форуме окажется страной изгоем, говорили с самого начала. Теперь это выглядит как детская игра, когда кого-то во дворе назначают бякой, а потом весело всей гурьбой от него прячутся.

"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", - заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, России и США необходимо обсудить проблемы энергетики, но пока не получается – американцы избегают встречи.

"Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции", — заявил Дворкович.

Российская делегация в Давосе включает около 60 человек. Кроме Аркадия Дворковича, в неё входят глава Мин­экономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин.