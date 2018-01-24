2018-01-24T21:23:28+03:00
В мире

В Давосе американцы прячутся от Дворковича

Американская делегация избегает встречи с российским вице-премьером
Антон ПЕТРОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments35
Аркадий ДворковичАркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

О том, что Россия окажется на Всемирном экономическом форуме окажется страной изгоем, говорили с самого начала. Теперь это выглядит как детская игра, когда кого-то во дворе назначают бякой, а потом весело всей гурьбой от него прячутся.

"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", - заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, России и США необходимо обсудить проблемы энергетики, но пока не получается – американцы избегают встречи.

"Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции", — заявил Дворкович.

Российская делегация в Давосе включает около 60 человек. Кроме Аркадия Дворковича, в неё входят глава Мин­экономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Софико Шеварнадзе: «Мой дед точно не хотел такого быстрого распада СССР»
25 января бывшему министру иностранных дел СССР и президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе исполнилось бы 90 лет. Накануне военкор «Комсомолки» встретился с его внучкой, известной журналисткой Софико Шеварднадзе
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу