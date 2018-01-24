5 известных людей, смерть которых могла быть инсценировкой

24 Янв. 2018 2018-01-24T21:58:04+03:00

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Например, писатель Кен Кизи убедил всех, что совершил самоубийство, и сбежал в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму, а чешский автор Ярослав Гашек так часто инсценировал смерть, что в его реальную гибель поверили единицы. Но, возможно, далеко не всегда подобный обман удается раскрыть. Кто еще из известных людей мог инсценировать свою смерть и прожить еще много лет под видом другого человека?

Элвис Пресли

Поклонники Элвиса не могли поверить, что «Король рок-н-ролла» умер так рано – ему было всего 42 года, когда он принял смертельную дозу медикаментов. Из-за засекреченного характера расследования появились слухи о том, что певец жив, а его гибель – лишь инсценировка. На протяжении долгих лет была популярна версия, что Элвису просто надоела слава, и он захотел уйти из мира шоу-бизнеса и посветить себя духовным исканиям. Веру в то, что Пресли лишь инсценировал свою смерть, усиливают многие факты, например, отсутствие фотографий тела звезды, неправильное написание среднего имени на могиле певца, а также многочисленные свидетельства людей, якобы видевших настоящего Элвиса в различных странах.

Адольф Гитлер

В 1945 году Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством в Берлине, окруженном советскими войсками. Однако официальная версия не дает ответов на многие вопросы. Неизвестно, как именно умер Гитлер: застрелился или отравился ядом? В показаниях свидетелей из окружения фюрера также немало противоречий. Сегодня существует несколько версий о судьбе Гитлера после 1945 года, и самая распространенная из них гласит, что он и его жена сбежали в Аргентину, где смогли прожить до старости, скрывая свое прошлое. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, бывшие офицеры ЦРУ Боб Бэр и Нада Бакос проводят современное расследование, используя «охотничью» стратегию, с помощью которой секретные службы выслеживают и задерживают самых опасных преступников. Об их поисках телеканал HISTORY снял документальный сериал «Охота на Гитлера» и в конце января начнет транслировать 3-й сезон. Новые серии, в которых герои изучают судьбы беглых нацистов и возможный план спасения из Берлина самого Гитлера, будут выходить в январе и феврале по вторникам в 23:00.

Александр Пушкин

Несправедливой и подозрительной кажется многим и смерть Александра Сергеевича Пушкина. Согласно одной из версий, он вовсе не погиб на дуэли с Дантесом, а выжил и отправился в Париж, но даже там не смог оставаться в тени и прославился под именем Александр Дюма. Теория, утверждающая, что великий русский поэт и знаменитый французский писатель – это один человек, кажется абсурдной, однако её сторонники находят немало подтверждений. Оба гения были примерно одного возраста, считались схожими внешне и по характеру, отличались бесспорным талантом. Главному герою романа «Граф Монте-Кристо» Дюма дал фамилию Дантес. Также он написал роман «Учитель фехтования», в котором точно отразил события русской истории, хотя до этого ни разу не бывал в стране. Уже после этого Дюма стал проявлять большой интерес к России и часто бывал в Петербурге. Переплетения судеб двух гениев не доказывают, что Пушкин инсценировал свою смерть, однако поклонникам хочется верить, что он прожил еще много лет и, конечно, продолжал творить.

Джим Моррисон

Вокалист «The Doors» Джим Моррисон однажды поделился с коллегой по группе дерзкой идеей: инсценировать свою смерть и сбежать от славы на Сейшельские острова, в тихое и безлюдное место. Примерно через год Джима нашли мертвым – на тот момент ему было всего 27 лет. Вскрытие тела музыканта не проводилось, поэтому среди фанатов появилось множество альтернативных версий. По одной из них Джим реализовал свою давнюю идею и укрылся на далеком острове. Подробности о смерти рок-музыканта знала только его девушка Памела, которая не делилась информацией и через три года умерла, так и не раскрыв тайну.

Мерилин Монро

Смерть Мерилин Монро породила множество слухов и версий: от причастности ЦРУ или семьи Кеннеди до инсценировки самоубийства, после которой Мерилин прожила долгую и спокойную жизнь. Сомнения в реальности произошедшего вызвали посмертные фотографии актрисы, на которых она была совсем не похожа на себя. Поклонники надеялись, что таким жестоким образом Мерилин вышла из запутанной политической игры и сложных отношений с братьями Кеннеди.