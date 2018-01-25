2018-01-25T11:51:37+03:00
Звезды

Лев Лещенко: Людмила Сенчина была удивительно задушевным, светлым и радостным человеком с неповторимым тембром голоса

Коллега и друг артистки застал скорбное известие о ее смерти, находясь в Петербурге [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Людмиле Сенчиной было 67 летЛюдмиле Сенчиной было 67 летФото: Александр ГЛУЗ
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В четверг, 25 января, в одной из больниц Северной столицы ушла из жизни знаменитая певица и актриса. Людмиле Сенчиной было 67 лет. Ее коллегу и друга Льва Лещенко это известие застало там же, в Санкт-Петербурге:

- Находясь здесь, я особенно остро это ощущаю, - говорит Лев Валерианович. - Потому что где-то рядом здесь ушёл из жизни человек, которого я очень любил как коллегу, как друга. Мы прошли с ней по жизненным маршрутам, много ездили по стране, бывали за рубежом. Она была удивительно задушевным, светлым и радостным человеком с неповторимым тембром голоса. И, наверное, это ее настроение и какие-то жизненные ощущения, принципы проецировались на ее творчество. Она была тоже очень искренней, задушевной, глубоко лиричной. Поэтому ее так любили. Она была всенародная любимица! У нас очень много популярных людей, но всенародно любимых исполнительный чрезвычайно мало.

Конечно, это печальное событие, большая утрата для нашего народа, для тех, кто ее любил и был рядом: близких, родных, друзей. И я думаю, что ее светлый образ ещё сохранится на долгие годы и мы будем слушать удивительные мелодии и замечательные песни, которые она исполнила и привнесла в эту жизнь. Пусть земля ей будет пухом. Скорблю вместе с ее родными и близкими.

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