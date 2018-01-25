25 Янв. 2018 2018-01-25T14:10:44+03:00

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру составили рейтинг российских городов, куда дешевле всего слетать на самолете. Разумеется, это не Сочи с Симферополем. Но есть очень даже интересные для туристов маршруты!

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До летних каникул еще долго, да и до майских праздников тоже. Ближайшая возможность организовать себе мини-отпуск - февральские и мартовские длинные выходные. На День защитника Отечества у россиян три нерабочих дня - с пятницы, 23 февраля, до воскресенья, 25 февраля. На на Международный женский день отдыхаем четыре дня подряд: с четверга, 8 марта, до воскресенья, 11 марта.

Чаще всего для поездок по России на уикэнд туристы выбирают такие маршруты, куда легко и быстро можно добраться на своем автомобиле, на поезде (в том числе и на ночном - вечером сели, утром приехали), междугородном автобусе. Но и короткие прямой перелет - тоже хороший вариант, особенно если расписание рейсов удобное.

А чтобы прикинуть примерный бюджет - вот свежий рейтинг, составленный специалистами сервиса путешествий Туту.ру. Они проанализировали среднюю стоимость авиаперелетов из Москвы в разные российские города. И составили список городов, куда слетать дешевле всего. Считали по среднему чеку за 2017-й год, но порядок цен и сейчас остался тем же.

В списке самых доступных по стоимости перелета оказались как и популярнейшие у туристов города - Санкт-Петербург и Казань, к примеру - так и не самые очевидные маршруты. Все цены - за билет в одну сторону.

10 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ ИЗ МОСКВЫ

Брянск - 2 тысяч рублей.

Чебоксары - 3 100 рублей.

Нижнекамск - 3 300 рублей.

Санкт-Петербург - 3 355 рублей.

Нижний Новгород - 3 530 рублей.

Иваново - 3 600 рублей.

Казань - 3 775 рублей.

Белгород - 3 900 рублей.

Минеральные Воды - 3 950 рублей.

Ростов-на-Дону - 3 970 рублей.

Справедливости ради: многие из этих городов находятся совсем недалеко от Москвы, и туда можно легко добраться на поезде (скажем, в Нижний Новгород ходят скоростные "Стрижи" и "Ласточки" , дорога занимает 3,5 - 4 часа), автобусе (в Иваново автобус идет 6 часов, билет стоит 750 рублей. Да, самолет быстрее, но дороже в 5 раз) или даже маршрутке. Но когда есть несколько вариантов - это в любом случае удобно.

Ну и для сравнения - города России, куда авиабилеты стоят дороже всего:

Певек (Чукотка) - в среднем 40 300 рублей за билет в одну сторону

Тикси (Якутия) - 35 900 рублей

Олёкминск (Якутия) - 35 548 рублей.