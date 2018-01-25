10 российских городов, куда дешевле всего слетать из Москвы
До летних каникул еще долго, да и до майских праздников тоже. Ближайшая возможность организовать себе мини-отпуск - февральские и мартовские длинные выходные. На День защитника Отечества у россиян три нерабочих дня - с пятницы, 23 февраля, до воскресенья, 25 февраля. На на Международный женский день отдыхаем четыре дня подряд: с четверга, 8 марта, до воскресенья, 11 марта.
Чаще всего для поездок по России на уикэнд туристы выбирают такие маршруты, куда легко и быстро можно добраться на своем автомобиле, на поезде (в том числе и на ночном - вечером сели, утром приехали), междугородном автобусе. Но и короткие прямой перелет - тоже хороший вариант, особенно если расписание рейсов удобное.
А чтобы прикинуть примерный бюджет - вот свежий рейтинг, составленный специалистами сервиса путешествий Туту.ру. Они проанализировали среднюю стоимость авиаперелетов из Москвы в разные российские города. И составили список городов, куда слетать дешевле всего. Считали по среднему чеку за 2017-й год, но порядок цен и сейчас остался тем же.
В списке самых доступных по стоимости перелета оказались как и популярнейшие у туристов города - Санкт-Петербург и Казань, к примеру - так и не самые очевидные маршруты. Все цены - за билет в одну сторону.
10 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ ИЗ МОСКВЫ
Брянск - 2 тысяч рублей.
Чебоксары - 3 100 рублей.
Нижнекамск - 3 300 рублей.
Санкт-Петербург - 3 355 рублей.
Нижний Новгород - 3 530 рублей.
Иваново - 3 600 рублей.
Казань - 3 775 рублей.
Белгород - 3 900 рублей.
Минеральные Воды - 3 950 рублей.
Ростов-на-Дону - 3 970 рублей.
Справедливости ради: многие из этих городов находятся совсем недалеко от Москвы, и туда можно легко добраться на поезде (скажем, в Нижний Новгород ходят скоростные "Стрижи" и "Ласточки" , дорога занимает 3,5 - 4 часа), автобусе (в Иваново автобус идет 6 часов, билет стоит 750 рублей. Да, самолет быстрее, но дороже в 5 раз) или даже маршрутке. Но когда есть несколько вариантов - это в любом случае удобно.
Ну и для сравнения - города России, куда авиабилеты стоят дороже всего:
Певек (Чукотка) - в среднем 40 300 рублей за билет в одну сторону
Тикси (Якутия) - 35 900 рублей
Олёкминск (Якутия) - 35 548 рублей.
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