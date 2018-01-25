2018-01-25T17:45:09+03:00
В мире

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер женится в пятый раз на корейской переводчице

Причем Ким Со Ен увела бывшего канцлера ФРГ из семьи
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Пара встречается уже несколько летПара встречается уже несколько летФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Не будем говорить, что любви все возрасты покорны, но Герхард Шредер реально удивил всех. Ради любви к 48-летней кореянке Ким Со Ен экс-канцлер ФРГ оставил прежнюю семью и уже этой осенью планирует сыграть свадьбу. На невесте будет белое платье, а для самого торжества планируется арендовать ресторан. Влюбленные уверены, что их чувства уже проверены временем и они будут счастливы. Правда, где именно будет играться свадьба и дата торжества, пока держится в тайне. Но поскольку сейчас пара живет на две страны - Южную Корею и Германию, не исключено, что свадьба состоится на родине избранницы.

На днях в сети появился снимок, где Шредер обнимает Ким Со Ен с многозначительной подписью: "Да, это любовь!"

Избранница Шредера, в свою очередь, подтвердила южнокорейскому агентству Yonhap намерения пары, отметив, что план свадебных мероприятий будет обнародован позже.

Пара встречается уже несколько лет, Ким Со Ён работает представителем немецкой корпорации по развитию предпринимательства. И, говорят, выступала как переводчица на деловых встречах, где присутствовал экс-канцлер.

На днях Шредер заявил, что хотел бы выучить корейский язык и вести "нормальную жизнь" со своей избранницей. В настоящее время экс-канцлер находится в процессе развода со своей четвертой супругой Дорис Шредер-Корф. В этом браке у Шредера есть двое приемных детей. Дорис Шредер-Копф работает депутатом регионального ландтага (парламента) в Ганновере, в настоящее время она встречается с министром внутренних дел Нижней Саксонии Борисом Писториусом.

Кстати, бывшая супруга не выдержала и написала в Facebook, что отношения ее мужа с Ким Со Ён стали основной причиной разрыва их отношений со Шредером. Хотя претензий за время брака друг к другу у них накопилось множество.

Напомним, экс-канцлер Германии был женат четыре раза, однако у него нет собственных детей. Тем не менее, 14 лет назад Герхард и Дорис Шредеры приняли в семью двух детей из приюта в Санкт-Петербурге — Викторию и Грегора. Также мужчина воспитывал дочь Дорис от предыдущего брака, Клару.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Софико Шеварднадзе: «Мой дед точно не хотел такого быстрого распада СССР»
25 января бывшему министру иностранных дел СССР и президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе исполнилось бы 90 лет. Накануне военкор «Комсомолки» встретился с его внучкой, известной журналисткой Софико Шеварднадзе
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами