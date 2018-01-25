Как уберечь дачу, квартиру, дом от ограбления, пожара и потопа

25 Янв. 2018 2018-01-25T14:44:00+03:00

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От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. И беречь свое жилье просто необходимо. Мы расскажем, как можно обезопасить дачу или квартиру от неприятных случаев. А поможет нам в этом инженер-строитель Олег Зябнев.

Защита от воров

- Надежные двери

Очевидно, что дверная коробка, полотна и петли должны быть плотными. Но даже надежный замок, порой, не спасает от хитроумных грабителей. Наш эксперт говорит, что надежные двери должны быть толщиной от 70 миллиметров с одним листом стали, наполнителем из полиуретана и порошково-полимерным покрытием снаружи. Цены на них стартуют от 10 тысяч рублей. Установка – от 2 тысяч рублей.

Важен и замок. Самыми и являются сувальдные замки с блокировкой открывания, стоимостью от 3 тысяч рублей. На окна можно установить решетки.

- Фотоподтверждение

Не так давно ученые придумали технологию фотоподтверждения. Это оборудование, которое реагирует на любое движение на охраняемой территории.

- Как только грабитель заходит в дом или в квартиру – установленная над входной дверью камера (реагирует на движение) снимает его, а полученное фото отправляется на компьютер оператора централизованной станции. То есть в компанию, обслуживающую ваше жилье, - отмечает Олег Зябнев. - Те уже обращаются в полицию, и на место ЧП приезжают стражи порядка. Если преступнику удается скрыться, то шансов остаться незамеченным у него все равно нет. Его снимок уже есть у полицейских и найти этого человека не составляет особого труда.

Чтобы установить такую систему в квартире – придется отдать около 13 тысяч рублей. Обслуживание в месяц будет обходиться около одной тысячи рублей. Для дачи все дороже. Само оборудование 28 тысяч рублей, а абонентская плата составит 2400 рублей.

- Сигнализация

Существует два вида сигнализаций - пультовые и автономные. Первое подключается к пульту охраны, и в случае тревожного сигнала в квартиру или на дачу выезжает наряд полиции. Такой комплект стоит от 18 тысяч рублей. Абонентская плата – от 1,3 тысячи рублей.

При автономной сигнализации тревожный сигнал приходит на телефон собственника жилья. И владелец сам уже должен обращаться в правоохранительные органы. Разумеется, этот вариант дешевле. Оборудование стоит от 5 тысяч рублей. Абонентской платы нет.

Защита от пожара

- Специальные датчики

Самым популярным на сегодняшний день является тепловой датчик пожара, который реагирует на резкое повышение температуры воздуха в помещении. При пожаре он начинает пищать. Также датчик можно встроить в систему охраны. В этом случае оповещение придет на пост и сотрудники ЧОП уже вызовут пожарников. Стоимость датчика дыма — около четырех тысяч рублей.

- «Умные» розетки

Все мы знаем, что перед уходом из дома необходимо выключать электрические приборы из розеток. Однако иногда память нас подводит. На этот случай существуют гаджеты, которые помогают делать это удаленно.

Как это работает: в саму розетку встраивается GSM-модуль и SIM-карта. А в смартфоны устанавливается специальное приложение, которое позволяет «общаться» с розеткой и приборами, подключенными к ней. Есть модели, которые контактируют через Интернет, некоторые из них дополнительно оснащены USB-адаптером. В общем, связь с электроприборами будет круглосуточной. Где бы вы не находились.

Защита от потопа

- «Умные» датчики

- От потопа жилье может спасти датчик протечки воды, который устанавливается на трубы, - отмечает Олег Зябнев. – При опасной ситуации, клапаны просто перекроют трубы. И форс-мажора удастся избежать.

Также существуют датчики, которые начинают бить тревогу при скоплении воды на полу. Размещаются под ванной или раковиной, и в случае потопа собственнику жилья приходит на телефон уведомление. Стоимость таких устройств колеблется в пределах 4-5 тысяч рублей.