Китайские ученые клонировали обезьяну, а Ватикан выступил против

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:43:47+03:00

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С тех пор, как в 1996 году британские ученые клонировали овечку Долли, технология копирования живых организмов шагнула далеко вперед. Биологи научились выращивать клонов собак, кошек, коз, коров, кроликов, оленей, верблюдов... Но попытки клонирования приматов до недавнего времени не приводили к успеху. Дело в том, что технология клонирования предполагает перенос генетической информации из соматической (не половой) клетки в яйцеклетку. Однако, извлечь ядро из соматических клеток обезьян оказалось гораздо сложнее. Поэтому ученым пришлось разработать несколько новых методик клонирования. Они отказались от использования клеток взрослых обезьян, поскольку в результате получались нежизнеспособные клоны, и использовали клетки соединительной ткани зародышей макак.

Создание клонов обезьян с одинаковым геномом открывает большие возможности для медицинских исследованийФото: REUTERS

Исследователи приводят такую статистику: из 127 клонированных яйцеклеток они получили 109 эмбрионов. Из них 79 были «подсажены» 21 суррогатной матери. Однако в результате забеременело только 6 самок. И только двум из них удалось выносить и родить живых детенышей. Сейчас маленькие клоны в возрасте 8 и 6 недель находятся на искусственном вскармливании. Им дали имена Чжунчжун и Хуахуа.

- Создание клонов обезьян с одинаковым геномом открывает большие возможности для медицинских исследований, - говорит руководители эксперимента Цян Сунь. - Это поможет изучить механизмы развития онкологических, наследственных и иммунных заболеваний на моделях, максимально приближенных к человеку.

В то же время опыты китайских специалистов вызвали настороженную реакцию в мире. Так Ватикан устами теолога и эксперта по вопросам биоэтики кардинала Элио Сгречча заявил, что эксперименты над обезьянами, которые являются наиболее близким к людям видом, представляют собой посягательство на будущее всего человечества.