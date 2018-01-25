Ученые: на двух планетах звездной системы TRAPPIST-1 можно жить

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:32:33+03:00

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Как минимум две планеты из семи, имеющихся в звездной системе TRAPPIST-1, пригодны для жизни — нашей, человеческой жизни. В этом почти не сомневается Эми Барр (Dr Amy Barr) из Института планетарных наук в Аризоне (Planetary Science Institute in Tucson, Arizona). Вместе со своими венгерскими коллегами она построила математическую модель движения всех семи планет системы, которая позволила определить, насколько на них тепло или холодно. В результате ученые выяснили: вода — в том или ином виде - присутствует на шести планетах - за исключением самой крайней, обозначенной буквой «с». А на планетах «d» и «e» условия вообще земные.

Схема расположения планет в системе TRAPPIST-1.

По словам Барр, средняя температура на «d» - 15 градусов Цельсия. Тут даже чуть теплее, чем на Земле, где средняя температура 14,8 градуса. На «e» холоднее - примерно, как в наших арктических районах. На обеих планетах есть океаны. На «d» они вроде наших, на «e» - покрыты льдом.

Система TRAPPIST-1 расположена в созвездии Водолея.

Звезда TRAPPIST-1 меньше нашего Солнца. И холоднее.

Ученые уверяют: что планеты системы TRAPPIST-1 греются не только от своего - совсем не жаркого - светила, но и еще за счет тепла недр, которые сами собой нагреваются. Орбиты планет не круглые, а чуть эллиптические. Они то приближаются к своему светилу, то отдаляются. При этом планеты корежат гравитационные силы — то растягивают, то сжимают, вызывая так называемое приливное нагревание (tidal heating). Благодаря ему, как полагают авторы математической модели, подо льдом, который покрывает и планету «f», тоже находится океан незамерзающей воды.

С планет системы TRAPPIST-1 открывается потрясающий вид на местное светило. И на соседние планеты.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Под боком у красного карлика

Систему из семи каменистых планет, каждая из которых размером примерно с нашу Землю, обнаружили в созвездии Водолея. Находится она в 39 световых годах от Земли – это более 300 триллионов километров. Планеты вращаются вокруг красного карлика 2MASS J23062928-0502285, ныне известного как TRAPPIST-1.

TRAPPIST (The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) – так называется новейший телескоп в Южная европейской обсерватория в Чили (European Southern Observatory — ESO), с помощью которого астрономы впервые увидели те самые планеты еще в декабре 2015 года. Не все семь, а три для начала. Объявили о них в мае 2016 года. Далее к исследованиям подключились астрономы, работающие с орбитальным телескопом НАСА «Спитцер» (NASA's Spitzer Space Telescope), который позволяет вести наблюдения в инфракрасном диапазоне. С его помощью были выявлены еще 4 планеты — в дополнение к обнаруженным ранее. В итоге количество так называемых, экзопланет - планет в «чужой» звездной системе - достигло рекордных семи. Об этом было объявлено в феврале 2017 года.

В честь «первооткрывателя» - телескопа TRAPPIST, как раз предназначенного для исследования красных и коричневых карликов, саму звезду и систему планет на ее орбите назвали его именем.

Красный карлик TRAPPIST -1 в 2000 раз тусклее нашего Солнца и в два раза холоднее него. Весит в 12 раз меньше Солнца, а по размеру чуть больше нашего Юпитера.

Планеты в системе TRAPPIST -1 расположены очень близко к своему - не очень горячему - светилу. Ближайшая, к примеру, делает один оборот вокруг него всего за полторы земных дня.

Планеты TRAPPIST -1 расположены еще и близко друг к дружке. В НАСА заверили: аборигены, находящиеся на одной планете, видели бы соседние в подробностях, а свое солнце — огромным желто-оранжевым шаром.