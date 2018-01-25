Два ноль в пользу бога: алтарник московского храма погиб, спасая бездомного

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:34:45+03:00

Великанову было 35 лет. Он служил певчим и алтарником московского Храма Всемилостивого Спаса в Митино Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В ночь на четверг, 25 января, погиб Георгий Великанов, первый пресс-секретарь службы «Милосердие». Погиб как праведник, вытаскивая из-под электрички бомжа на железнодорожной платформе Красногорская.

Великанову было 35 лет. Он служил певчим и алтарником московского Храма Всемилостивого Спаса в Митино, трудился волонтером в психо-неврологическом интернате и готовился стать священником. В этом году его должны были рукоположить в дьяконы. Гоша, как называли Великанова друзья, часами оставался в храме после службы и разговаривал с людьми, которые, «то ли принимали его за священника, то ли просто знали, что он часами может слушать, утешать, вразумлять, поддерживать».

«Когда речь шла о помощи, для него не было разницы, между ближними и дальними», - пишет Мария Великанова, однофамилица и близкий друг ушедшего.

В службе «Милосердие» Георгий проработал всего год с 2011 по 2012, но за это время успел помочь немалому числу нуждающихся.

«Глубоким, светлым, добрым человеком» назвал Великанова епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. А на страничке Георгия в Фейсбуке друзья организовали сбор средств в поддержку его жены Ольги, оставив множество постов, вспоминая, каким чеовеком был, как умел утешить, обнять, оставить в душе свет.

«Дьявол снова в проигрыше.Бомжа, которого он вел к погибели, вытаскивает из-под электрички Гоша, но сам погибает. Счет 2:0 в данном конкретном случае: Бог получил душу праведника и у бомжа будет земное время…

Но нам, Господи, как пережить утрату», - пишет одна из пользователей соцсети.

КОММЕНТАРИЙ СЛУЖБЫ "МИЛОСЕРДИЕ"

- Георгий был удивительно светлым человеком, который излучал настоящую радость и любовь, с очень открытой улыбкой и прекрасным чувством юмора. Он пришел работать в службу «Милосердие» в октябре 2011 года. Тогда он был алтарником в храме Рождества Богородицы в Крылатском и заинтересовался открывшейся вакансией в растущей службе "Милосердие".

В 2011 году служба «Милосердие» активно расширяла свою деятельность. Именно тогда в службе впервые задумались о том, чтобы взять в штат пресс-секретаря для работы со СМИ. Им и стал Георгий.

Отпевание пройдет в субботу в 11.30 в храме Всемилостивого Спаса в Митино, после этого погребение состоится на Митинском кладбище.