2018-01-25T17:34:45+03:00
Происшествия

Два ноль в пользу бога: алтарник московского храма погиб, спасая бездомного

Пресс-секретарь службы «Милосердие» Георгий Великанов пытался вытащить человека из-под электрички
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Великанову было 35 лет. Он служил певчим и алтарником московского Храма Всемилостивого Спаса в МитиноВеликанову было 35 лет. Он служил певчим и алтарником московского Храма Всемилостивого Спаса в МитиноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В ночь на четверг, 25 января, погиб Георгий Великанов, первый пресс-секретарь службы «Милосердие». Погиб как праведник, вытаскивая из-под электрички бомжа на железнодорожной платформе Красногорская.

Великанову было 35 лет. Он служил певчим и алтарником московского Храма Всемилостивого Спаса в Митино, трудился волонтером в психо-неврологическом интернате и готовился стать священником. В этом году его должны были рукоположить в дьяконы. Гоша, как называли Великанова друзья, часами оставался в храме после службы и разговаривал с людьми, которые, «то ли принимали его за священника, то ли просто знали, что он часами может слушать, утешать, вразумлять, поддерживать».

«Когда речь шла о помощи, для него не было разницы, между ближними и дальними», - пишет Мария Великанова, однофамилица и близкий друг ушедшего.

В службе «Милосердие» Георгий проработал всего год с 2011 по 2012, но за это время успел помочь немалому числу нуждающихся.

«Глубоким, светлым, добрым человеком» назвал Великанова епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. А на страничке Георгия в Фейсбуке друзья организовали сбор средств в поддержку его жены Ольги, оставив множество постов, вспоминая, каким чеовеком был, как умел утешить, обнять, оставить в душе свет.

«Дьявол снова в проигрыше.Бомжа, которого он вел к погибели, вытаскивает из-под электрички Гоша, но сам погибает. Счет 2:0 в данном конкретном случае: Бог получил душу праведника и у бомжа будет земное время…

Но нам, Господи, как пережить утрату», - пишет одна из пользователей соцсети.

КОММЕНТАРИЙ СЛУЖБЫ "МИЛОСЕРДИЕ"

- Георгий был удивительно светлым человеком, который излучал настоящую радость и любовь, с очень открытой улыбкой и прекрасным чувством юмора. Он пришел работать в службу «Милосердие» в октябре 2011 года. Тогда он был алтарником в храме Рождества Богородицы в Крылатском и заинтересовался открывшейся вакансией в растущей службе "Милосердие".

В 2011 году служба «Милосердие» активно расширяла свою деятельность. Именно тогда в службе впервые задумались о том, чтобы взять в штат пресс-секретаря для работы со СМИ. Им и стал Георгий.

Отпевание пройдет в субботу в 11.30 в храме Всемилостивого Спаса в Митино, после этого погребение состоится на Митинском кладбище.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгения КОРОБКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами