25 Янв. 2018 2018-01-25T18:31:58+03:00

Мужчина, отрубивший жене руки - на суде: «А че говорить-то?». 26-летнему Дмитрию Грачёву предъявили обвинение по ещё одной статьеАлександр РОГОЗА

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Стали известные новые детали расследования дела «подмосковного Отелло». Напомним, трагедия произошла в городе Серпухов 10 декабря. 26-летний грузчик Дмитрий Грачев вывез свою жену в лес и отрубил ей руки. Врачам чудом удалось пришить Маргарита Грачевой левую руку, вместо правой кисти у нее теперь будет протез...

В четверг следователь вышла в суд с ходатайством о продлении ареста - попросила увеличить его до 10 марта.

В Серпуховский суд приехала мама Грачева Ольга, бабушка, дедушка и большая группа друзей.

- Интервью? Нет, после... - отмахнулись.

ЕЩЕ ОДНА СТАТЬЯ

В зал суда ввели «Отелло». Держится уверенно, не сутулится, на лице - все та же аккуратная бородка-испанка, как на семейных фото в соцсетях. За своим внешним видом Грачев по-прежнему тщательно следит. Увидев знакомые лица, улыбнулся, приветливо покачал головой. Мать - маленькая худенькая женщина - расплакалась.

Обязательная процедура: в начале заседания судья сверяется с анкетными данными человека, который заперт в клетке. Грачев рассказывает, когда родился, где прописан.

- Семейное положение? - спрашивает судья.

Грачев начинает хихикать.

- Холост, наверное. Ха-ха. Да? - задает вопрос то ли своему адвокату, то ли просто в воздух.

Сотрудница полиции объяснила, что экспертизы по этому делу были назначены буквально на днях, поэтому на расследование понадобится больше времени.

Врачам удалось спасти левую кисть Маргариты.

Кроме того, впервые выяснилось, что недавно Грачеву предъявили обвинение по ещё одной статье. До этого в уголовном деле была только статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет лишения свободы). А теперь добавилась ещё и «угроза убийством» (до 2 лет). Это так полиция отреагировала на то, самое первое заявление Риты Грачевой - за месяц до того, как муж отрубил ей руки, женщина жаловалась, что Дмитрий угрожал ей ножом. Участковый не отреагировал. Это уже потом, когда эта история попала в эфиры федеральных каналов, в полиции провели служебную проверку, и участкового уволили.

«МОЖЕТ НАЧАТЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ПОТЕРПЕВШУЮ»

В суде следователь настаивала, что менять меру пресечения обвиняемому нельзя. Только арест:

- У нас есть основания полагать, что оказавшись на свободе Грачев может начать преследовать потерпевшую.

Судья спросила:

- Грачев, вы возражаете против продления меры пресечения?

- А че говорить-то? - ответил раздраженно. - Не возражаю.

Пока судья находилась в совещательной комнате, у корреспондента «КП» была возможность задать Грачеву пару вопросов.

- Дмитрий, вы раскаиваетесь в том, что совершили?

Отвернулся от камеры. Молчит.

- Хотите что-нибудь публично передать Рите?

Та же реакция.

Вернувшаяся судья объявила: арест продлён до 10 марта.

Сейчас Маргарита Грачева проходит специальный курс лечения.Фото: Александр РОГОЗА

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Ольга Грачева вышла из зала суда в слезах.

- Не хочу ничего говорить.

Бабушка отмахнулась:

- Горе-то какое! Извините, плохо себя чувствую.

В парнями и девушками из группы поддержки, друзьями Грачева, разговора тоже не получилось.

- Мы пришли поддержать Диму, - коротко сказал один.

Поддержать. Как будто он, Димка Грачев с микрорайона Ивановские дворики, ничего такого и не сделал. Не мучил жену больше часа, рубя топором по пальцам и кистям. Как будто он просто жертва обстоятельств. «Жена довела!» - так иногда пишут в соцсетях, комментируя эту историю.

А пока продолжается расследование лишившаяся рук Рита Грачева готовится к протезированию. Через несколько дней из ее собранной врачами по кусочкам левой руки вытащат спицы и начнётся долгая реабилитация.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Дмитрий Грачев до сих пор не прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Мы ждем своей очереди в Институт психиатрии имени Сербского. Там очереди по месяцу-два, вот так сразу обвиняемого проверять не отправить. Есть и другие учреждения, где могут сделать такую экспертизу. Но Институт Сербского самый авторитетный в своей области, выданное им заключение вряд ли кто-то сможет оспорить. Поэтому мы ждём.

- Учитывая, что Грачев признает свою вину и все обстоятельства ясны, когда дело поступит в суд и будет рассматриваться по существу?

- Да, в деле все понятно. Но есть определенные обязательные процедуры. В том числе - экспертизы. Основная из них должна ответить на вопрос: является ли Дмитрий Грачев вменяемым. Если никаких психических заболеваний у него не найдут, дело уйдёт в суд уже через два-три месяца.

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Напомним, женщина подала на развод. Грачев был против, несколько раз распускал руки, пытаясь выбить из Риты имя несуществующего любовника. Примерно за месяц до ЧП он уже вывозил пока еще законную жену в лес - угрожал ножом. После этого Маргарита пошла к участковому и написала заявление. По словам женщины, участковый позвонил Грачеву только через 19 дней и ограничился внушением через телефон. Результаты служебной проверки подтверждают: отреагируй участковый по всей строгости, с заявлением уголовного дела, трагедии могло бы и не случиться (подробности)

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