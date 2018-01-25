Доллар продолжает дешеветь: стоит ли сдавать валюту

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:52:47+03:00

"Комсомолка" выяснила у экспертов, что будет с курсом дальше и нужно ли резко скупать упавшие в цене баксы

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В четверг, 25 января, на биржевых торгах курс доллар стоил меньше 56 рублей. Это произошло впервые с апреля 2017 года. Нефть тоже радует. Баррель стоит около $71. Такого не было с конца 2014 года. Свое падение нефть начала летом 2014-го. Тогда за баррель давали $112.

- Нефть растет на фоне ограничения добычи ОПЕК и ослабления доллара. Если американские сланцевые компании станут наращивать добычу, если китайская экономика будет показывать признаки рецессии, то баррель может подешеветь, - считает финансовый советник Наталья Смирнова.

- Я думаю, причина происходящего в падающем долларе, а не в том, что рубль и нефть укрепляются, - солидарен экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Возможно, Америка пока не будет ничего делать, чтобы укрепить свою валюту. Во всяком случае министр финансов США Стивен Мнучин заявил на Давосском экономическом форуме, что слабый доллар - это хорошо для торговли.

- Я не знаю, что будет в будущем. $200 за баррель мы вряд ли увидим. На мой взгляд, выше вероятность негативных шоков. Стоимость нефти около $50/баррель и более 60 рублей за доллар представляется более вероятным сценарием, - прокомментировал Евгений Надоршин.

- В феврале рубль может подешеветь до 60 рублей за доллар и еще ниже. В течение года американская валюта будет стоить в районе 55-65 рублей., - полагает Наталья Смирнова.

А что в такой ситуации делать простым гражданам? Стоит ли скупать упавший в цене доллар? "Комсомолка" спросила эксперта.

- Во-первых, не столько упал доллар, сколько вырос рубль, - считает Максим Кваша, вице-президент компании «КРОС», бывший экономический редактор КоммерсантЪ-Деньги. - Страна адаптировалась к жизни в условиях стагнации, да и нефть заметно подорожала. Во-вторых, у нас плавающий курс, ЦБ не контролирует курс рубля, ЦБ интересует, чтобы инфляция была ниже 4%. В 2017 году она оказалась еще ниже – 2,5%. В-третьих, не верьте предсказателям. Никто не знает, сколько будет стоить нефть через несколько месяцев, каким будет пакет новых американских санкций и как на него отреагируют инвесторы в российскую экономику. Если бы точные прогнозы были возможны, у нас были бы легальные триллионеры. Их нет. В-четвертых, в конце месяца компании платят налоги. Рубль почти всегда немного укрепляется.

Для обычного человека это означает вот что. К концу 2018 года курс рубля может остаться примерно нынешним, может вернуться к 60 руб./$, может укрепиться до, скажем, 50 руб./$. Колебания в 12-15% - норма. Пытаться выгадать на этом можно только если вы уверены, что сможете обыграть профессиональных спекулянтов. Копить надо в той валюте в которой собираешься тратить, не забывать, что сбережения – это отложенное потребление. На отдых в Европе – в евро, если собираетесь в Америку – в долларах, но большинству все же больше подходят рубли. К тому же рублевые депозиты сейчас очень выгодны. Ставки по ним сейчас – 5-8% годовых. В реальном выражении, если вычесть инфляцию, это до 5,5%. То есть, если сейчас отложить какие-то деньги, через год на них можно будет купить на 5,5% больше, чем сейчас. Только не забывайте, что максимальный размер застрахованного депозита – 1,4 млн рублей.