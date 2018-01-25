«Она пела душой»: Пять легендарных песен Людмилы Сенчиной

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:02:18+03:00

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13 декабря она отметила 66-летие, совсем недавно давала интервью, и вдруг - страшное известие. Не стало «золушки» российской сцены, нашего хрустального голоса...

Именно песня "Золушка" сделала ее знаменитой - исполнила ее на новогоднем Голубом огоньке и стала любимицей миллионов. Вспоминаем эту и другие самые известные песни Людмилы Сенчиной.

«Золушка»

Песня Золушки. Поет юная Людмила Сенчина .

- «Золушку» спеть меня заставили чуть ли не насильно, - рассказывала певица. - С трудом согласилась. А после моего выступления на "Голубом огоньке" концерт просто остановился - меня не отпускали со сцены! С тех пор она стала моей палочкой-выручалочкой: если где-то зал меня принимает чуть похуже - я добиваю публику этой песней.

«Полевые цветы»

Людмила Сенчина. Полевые цветы.Запись с "Голубого огонька" "Притяжение Земли". 12 апреля 1983 г. Музыка - Р. Паулс, слова - А. Ковалёв.

Эту песню на музыку Раймонда Паулса Людмила Сенчина записала в 1983 году.

«Вооружён и очень опасен»

Людмила Сенчина. Вооружён и очень опасен .Из к/ф "Вооружён и очень опасен". 1977 г. Музыка - Г. Фиртич, слова - В. Высоцкий.

Фильм "Вооружен и очень опасен" стал звездным в карьере Людмилы Сенчиной. Шутка ли - чуть ли не первая откровенная сцена в истории советского кино сделала актрису популярной. Кстати, в этом фильме Людмила Сенчина исполнила песни на слова Владимира Высоцкого - популярный в то время автор тоже способствовал успех картины.

«Шутка» (дуэт с Эдуардом Хилем)

Людмила Сенчина и Эдуард Хиль "Шутка" Песня года - 1979.Муз. В.Гаврилин Сл. А.Шульгина

С Эдуардом Хилем певица много лет дружила. Помимо песни "Шутка" артисты исполняли дуэтом песню "Все рябины". Последнюю Сенчина со слезами на глазах исполнила на похоронах друга.

«Целую ночь соловей нам насвистывал…»

Белой акации гроздья душистые. "ДНИ ТУРБИНЫХ". Сенчина.КАДРЫ ИЗ К/Ф "ДНИ ТУРБИНЫХ". Людмила Сенчина, Белой акации гроздья душистые

Романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал" тоже стал визитной карточкой Сенчиной.

По словам самой певицы, к каждой своей новой песне она относилась как к подарку судьбы, подолгу «примеряет» каждую песню к себе, зато потом эти песни занимают в ее душе такое же место, как и те прекрасные песни, с которых началась ее творческая жизнь, это: «Золушка», «Камушки», «Любовь и разлука», «Лесной олень», «Белой акации гроздья душистые», «Черемуха», «Шутка», «Песня о нежности», «Полевые цветы», «Всегда и снова», «Любовь настала», «Шербурские зонтики», «День рождения», «Лето», «Белый танец» и многие другие.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Такой мы запомним Людмилу Сенчину

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