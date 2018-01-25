2018-01-25T14:13:17+03:00
Телевизор

Сергей Лазарев займет кресло Стаса Пьехи на шоу «Ты супер!»

Певец станет членом жюри в новом сезоне вокального конкурса на НТВ
Антонина ВЕТКИНА
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Судить участников вокальных шоу Лазареву уже приходилосьСудить участников вокальных шоу Лазареву уже приходилосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй сезон вокального конкурса «Ты супер!» стартует на канале НТВ 3 февраля. В шоу участвуют воспитанники детдомов и дети из приемных семей из стран бывшего СССР. Как стало известно «КП», одним из членов жюри телеконкурса станет певец Сергей Лазарев.

- Сергей с удовольствием принял это предложение, - рассказали «КП» в окружении певца. - Конечно, он не воспитывался в детдоме, но вырос без отца и знает, что такое непростое, небогатое детство. Ему важно как-то помочь этим ребятам.

Члены жюри первого сезона не ограничивались только работой в кадре. Так, певец Стас Пьеха организовал одной из участниц занятие у известного педагога по вокалу, Маргарита Суханкина поработала с юными певицами в студии и т. п.

Сергей Лазарев к проекту «Ты супер!» отношения еще не имел, но в стороне остаться не смог уже тогда: в канун Нового года он подарил участнице конкурса Насте Симогановой щенка породы корги, о котором она давно мечтала.

Судить участников вокальных шоу Лазареву уже приходилось. Так, в 2014 году он был наставником в украинской версии «Голоса» и тренером в программе «Хочу к Меладзе» на НТВ.

Кто еще станет членом жюри нового сезона «Ты супер!», пока неизвестно.

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