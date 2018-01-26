Как я торговался за землю русскую

26 Янв. 2018 2018-01-25T17:15:15+03:00

Чтобы поставить свои магазинчики, сначала нужно поучаствовать в муниципальных торгах. Фото: Олег СИРОТА

В попытках создать собственный рынок сбыта, известный сыровар отправляется на аукцион. О полученном опыте он рассказывает в очередной части своего дневника

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Намек на коррупцию?..

«25 января. О том, что одна из главных проблем сельского хозяйства — сбыт, я уже писал много и часто. Причем, сбыт должен быть не раз от разу, а постоянным и гарантированным, который не допускает перебои в прохождении денег — с моей кредитной загрузкой подобные перебои могут просто угробить предприятие и сделать главный проект года — новое здание сыроварни — невозможным. Поэтому вывод давно напросился сам собой - сбыт должен быть преимущественно своим. То есть, нужно повсеместно ставить свои магазинчики. Но для этого сначала нужно поучаствовать в муниципальных торгах, что я впервые в жизни и сделал. Сегодня хочу рассказать, как это происходит.

Начал я, конечно, с родного муниципалитета.

- Очень хочу павильончик в Истре поставить. Земляки жалуются: в Москве чуть ли не на каждом рынке твой сыр есть, а нас обделяешь! - заявил я с порога, едва нашел нужный кабинет.

- Хорошее дело! - одобрили чиновники. - Вместе заработаем!

Честно скажу — от такого предложения немного замешкался.

- Это намек на коррупцию? - осторожно уточнил я.

В ответ надо мной лишь посмеялись. «Что ты, мил человек, - говорят. - Солидная часть поступлений в бюджет — это доходы от аренды земли под торговые точки. На эти деньги мы и развиваем район».

Я выдохнул и дальше со мной уже работал специалист, который тотчас же развернул карту: какие места возможны занять, а какие - нет. Выписал я себе несколько точек и поехал выбирать.

Это вам не «святые 90-е»

Мне понравились три места. Первое было в деревне Новинки. Вроде как формально деревня, но фактически богатый поселок и рядом — оживленное шоссе, по которому ездит много машин.

Вторую точку присмотрел возле деревни Покровское. Тоже весьма оживленное место. Раньше там была стихийная торговля стройматериалами со всеми вытекающими последствиями: грязища, этнические группировки, кучи нелегальных мигрантов... Никаких налогов, естественно, платить никто и не думал. Однажды терпение муниципальных властей закончилось и те начали тяжелую борьбу с этим рассадником. Борьба закончилась оглушительной победой властей: около года назад все постройки по решению суда снесли.

Третье место — самое сладкое: оно в самом центре Истры - столицы подмосковного сыроделия!

- Выбрал? Пиши заявление, - предложили в администрации округа после моего тура.

Некоторое время ушло на согласование с министерством торговли. Те не возражали. Скоро перезвонили: на эту землю назначен аукцион. Это вам не «святые 90-е», когда, как и на «диком Западе» 300 лет назад, втыкали колышки и на всю округу объявляли, что это их собственность.

В общем, подал документы и внес залог. Правда, снова пришлось понервничать — вдруг кто-то еще претендует на эту же точку и захочет здесь магазин побольше поставить? Или предложит побольше? И тогда, как мне объяснили, выбор будет сделан в его пользу — больше денег для бюджета...

Большинство беспокоились зря

Вместе со мной за выбранные точки в торгах переживали владельцы автосервисов (один из них оказался в нем же механиком и сразу надавал мне и другим предпринимателям разных советов и консультаций по нашему автопарку), маленьких магазинчиков, обувных матерских, ресторанчиков, кафе — в общем, тот самый малый бизнес. Чиновники вроде и успокаивали, говорили, что все будет хорошо, а все же было тревожно и не только мне: а вдруг перебьют ставку?

Забегая вперед, скажу: большинство беспокоились зря - они получили аренду по изначальной цене, они были единственными желающими. Единственный серьезный повод для беспокойства - это соответствие нормальному внешнему виду (его теперь нужно тоже согласовывать в муниципалитете), многим придется вложить по 200-300 тысяч в реконструкцию фасадов своих павильонов, но оно и правильно. Тут я государство полностью поддерживаю: хватит уже хибары из навоза и палок ставить. И от презентабельного вида магазинчиков, кафе и прочих точек все мы только выиграем. К нам приезжает много туристов, и павильоны в стиле начала 90-х годов, прямо скажем, не способствуют уюту и туристической привлекательности города.

А теперь, что касается выбранных мною точек. Два магазина в деревнях никого особо не заинтересовали - победа мне досталась автоматом по очень привлекательной цене. А вот за третий, который в центре Истры, пришлось изрядно попотеть — настоящая битва случилась!

Почувствовал себя Кисой Воробьяниновым

Как обнаружилось, на ту же точку претендовали не только мы, а еще и профессиональные магазинщики, которые открывают продуктовые лавки по всему району. И настрой у ребят был серьезный.

Правила аукциона я еще в детстве в «12 стульях» видел: тянешь карточку и повышаешь ставку. Потом то же самое делает оппонент, и так далее...

Объявляют: начальная цена — чуть больше 60 тысяч рублей в год. И понеслись торги за землю русскую! Давно такого азарта не испытывал.

Сейчас на очереди - согласование архитектурного облика нестационарного павильона.Фото: Олег СИРОТА

Ставка перекрывала ставку, я вытирал пот со лба и делал отметки: пройдена «психологическая отметка» в 400 тысяч... в 500 тысяч...

Напряжение возрастало. После 600 тысяч я попытался пошутить, что торгуемся из-за сокровищ Степана Разина, которые спрятали стрельцы, разбитые под стенами Нового Иерусалима Преображенским полком во время стрелецкого бунта (кстати, реальный исторический эпизод. В смысле - не сокровища, а сражение под стенами монастыря). Впрочем, представитель антимонопольной службы не оценил юмора и потребовал прекратить веселье.

На 660 тысячах мне по полной передалось волнение Кисы Воробьянинова, граничащее с паникой — неужто до миллиона дойдем? Вдруг денег не хватит, чтобы расплатиться?

Но тут мой оппонент начал томно вздыхать и уже не так активно поднимать карточку. А я так раздухарился, что после 700 тысяч перебивал свои же ставки и сам себе поднял цену тысяч на 20!

Все, победа! Хотя, цена от изначальной в 60 тысяч выросла до 720 тысяч, я утешал себя тем, что факту такого пополнения бюджета очень радовался глава округа Андрей Дунаев. Он сказал, что это стоимость очень хорошей детской площадки - вы там в магазине будем продавать продукцию, а мы благоустройство на эти деньги сделаем. Так что скоро можно будет своими глазами посмотреть, как истринские детишки "осваивают" мои 720 тысяч. От этого - хорошо и радостно!

На очереди - согласование архитектурного облика нашего нестационарного павильона. Но прежде я размещу варианты дизайна в интернете и объявлю голосование. Лучший эскиз и будет подан в администрацию!