Патриарх - сенаторам: У людей крышу сносит от биткоина!

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:58:46+03:00

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Каждую зиму в рамках Рождественских парламентских встреч Патриарх Кирилл выступает то с трибуны Госдумы, то в Совете Федерации. В четверг предстоятеля РПЦ снова встречали в верхней палате парламента.

- Без опоры на нравственные ценности нет будущего у всего человечества. К сожалению, во многих странах эти ценности целенаправленно дискредитируются. Разрушение традиционной семьи - мина замедленного действия, - подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Взявший слово Патриарх тут же призвал сенаторов помочь многодетным семьям.

- С удовлетворением отмечаю поддержку законодателями инициатив президента, направленных на осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением и усыновлением первого и второго ребенка. Полагаю важным законодательно разрешить использование средств материнского капитала на оплату образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования. Считал бы также важным поддержать инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус. Это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Всему миру бы показали разницу в подходах - Россия заботится о будущем! - сорвал овации Святейший.

А далее высказал свои опасения насчет внедрения роботов и восторгов вокруг криптовалют.

- Я не говорю страшилки. Стоит только Патриарху сказать об опасных последствиях, как на церковь обрушиваются с критикой, что она не видит будущего и против прогресса. Мы не против, но мы обязаны говорить правду. Даже если большинство очаровано какой-то идеей. Работники – люди, которые болеют, уходят в декрет, совершают ошибки, испытывают депрессию, все чаще проигрывают конкуренцию компьютерам и роботам. Сокращение числа рабочих мест в связи с автоматизацией может привести к социальным потрясениям, если решение не будет найдено. Дело не только в росте безработицы, но в ликвидации человеческих отношений там, где они всегда существовали, - предупредил Патриарх и перешел к биткоину. - На экране показывают рост биткоина к доллару, и у людей крышу сносит. И ведь покупают! А потом он рушится, и люди понимают, что потеряли все, что имели. Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями, стремился к праведному труду, который должен достойно вознаграждаться. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека, в том числе и посредством законодательного регулирования.

На первое предложение руководство Совфеда отреагировало сразу же.

- Мер поддержки многодетных семей достаточно много, но они разбросаны по разным законам. Даю поручение заняться работой по подготовке единого закона по поддержке многодетных семей. Срок определим на нашей рабочей встрече, - распорядилась Валентина Матвиенко.