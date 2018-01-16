2018-01-16T16:03:04+03:00
Экономика

Криптовалюта пошла на снижение

Но те, кто верят в биткоин, надеются, что это временно
Владимир НИКОЛАЕВ
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16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года.16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года.Фото: REUTERS
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Еврофинансисты предупреждают: инвесторы могут потерять все деньги, вложенные в биткоины. В частности, об этом в интервью Bloomberg заявил глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют. Он обратил внимание на едва ли не единственный, но весьма существенный их недостаток — непредсказуемость, в частности, биткоина, самой популярной из виртуальных валют.

«Экстремальная волатильность делает его использование в качестве валюты бессмысленным», — полагает Мейджор.

Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12%, до 12255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. Упали и другие. Так, курс Ethereum 16 января - на 14%, с 1,2 до 1 тыс. долларов.

Курс биткоина начал падать после того, как Южная Корея объявила о намерении его запретить. Однако, это всего лишь намерения - один из вариантов, которые рассматривают власти, и в ближайшем будущем применять его не собираются.

В России, кстати, тоже настроены существенно усилить контроль за криптовалютой — к 1 июля 2018 года Минфин должен подготовить соответствующий законопроект.

Между тем практики рынка не теряют оптимизма.

- Криптовалюта просто отреагировала на тревожные сообщения из Южной Кореи, такая мгновенная реакция характерна для бирж, но в дальнейшем курс поднимется, - убежден учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев. - Предпосылки этому — недоверие существующей мировой банковской системе, кроме того, слишком много людей уже вовлечено в производство и использование криптовалюты, идут изменения в энергетике, позволяющие снизить затраты на майнинг. Кстати, добывать криптовалюту уже можно с мобильных устройств. В общем, есть ощущение, что мир перенастраивается на новые денежные отношения, и противостоять этому невозможно.

КСТАТИ

Первые криптовалютные миллиардеры рассказали, что будет с курсом биткоина

Братья Уинклвоссы предсказывают курсу биткоина невероятный рост - в 20 раз. Впрочем, не все эксперты с ними согланы (подробности)

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